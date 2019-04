Dobovec povedel v finalu 1. SFL

Rogatec, 19. aprila - Igralci Dobovca Pivovarne Kozel in Maribora FutureNeta so začeli finalno serijo 1. slovenske futsal lige. Na prvi tekmi so slavili Dobovčani s 4:2 (3:2). Druga tekma bo na sporedu v sredo, prav tako bodo gostitelji današnji zmagovalci.

Za Dobovec so zadeli Žiga Čeh v 16. in 18. minuti (obakrat z desetmetrovke), Alen Fetić v 18. in Kristijan Postružin v 21. minuti, za Maribor pa sta bila uspešna Matej Fideršek v peti, kapetan je bil skupaj s trenerjem Tomijem Horvatom tudi izključen v prvem polčasu, in Miloš Stojković v 17. minuti.

Naslov prvaka brani Dobovec, finalista pa lovita svojo tretjo lovoriko za naslov državnega prvaka.

Prvak bo ekipa, ki bo prej zbrala tri zmage.

