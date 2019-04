V finalu Dobovec Pivovarna Kozel in FutureNet Maribor

Po treh tekmah in treh zmagah sta si vodilni ekipi rednega dela 1. SFL zagotovili finale 24. sezone 1. SFL. Obe ekipi sta polfinale dobili s 3:0. Mariborčani so se veselili zmage v Litiji s 4:1 (0:0), Dobovec pa na Vrhniki s 5:2,(3:2).

Dobovec je danes gostoval na Vrhniki, kjer je z zadetkoma Alena Fetića v 9. in 14. minuti povedel 0:2 in napovedal zmago. Za katero pa se je moral potruditi. Aljaž Končan in Nejc Berzlelak sta v slabi minuti poskrbela za izenačenje. V 18. minuti so si kozli opomogli od šoka in po šestem akumuliranem prekršku Silika povedli 2:3. Z 10-metrovke je bil zbran Žiga Čeh. Prav Čeh je v 24. minuti poskrbel za povišanje vodstva na 2:4. Končno zmago je s petim golom potrdil kapetan gostov Rok Mordej.

Oslabljeni Mariborčani so slavili v Litiji, kjer pa so gledalci na prvi gol čakali do 23. minute, ko je bil uspešen izkušeni Jaka Sovdat. V 36. minuti je na 0:2 povišal Vid Sever, v naslednji minuti pa je misel na preobrat obudil David Lah. Gostitelji svojih priložnosti niso več izkoristili, gostje pač: Miloš Stojković je v 40. minuti zabil dva gola.

Znani so termini finala. Prvak bo ekipa, ki bo prej zbrala tri zmage. Uvodni tekmi, 19. in 23. aprila, bosta v Rogaški Slatini, tretja v Mariboru. Morebitno četrto srečanje gosti Maribor, morebitno peto pa vnovič Rogaška Slatina.

Za tretje mesto se bosta na dveh tekmah udarila Siliko Mkeršmanc in FC Litija, prvo srečanje bo že v petek, 19.4.

