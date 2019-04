Zgodovinski uspeh Vrhničanov in slovenske legende futsala

Nogometaši Siliko Mkeršmanca z Vrhnike so osvojili tretje mesto v 1. SFL. Na povratni tekmi v Litiji so s 6:4 (4:1) premagali gostitelje in se veselili tretjega mesta po zaslugi večjega števila doseženih golov v gosteh, saj so Litijani pred dnevi prvo tekmo na Vrhniki dobili z 2:0.

FC Litija : Siliko Mkeršmanc 4:6 (1:4)



Strelci: 1:0 Debeljak (6.), 1:1 Kunc (9.), 1:2 Berzelak (12.), 1:3 Ramić (16./ag), 1:4 A. Končan (18.), 2:4 G. Vrhovec (25.), 3:4 Kazić (27.), 3:5 Berzelak (28.), 3:6 Muratagić (30.), 4:6 G. Vrhovec (30.).

Tekmo so bolje začeli domačini, ki so povedli prek Timoteja Debeljaka, to pa je bilo tudi vse, kar je Litija pokazala do 25. minute, ko je začela lov na Vrhničane.

Igra z vratarjem in nezbranost domačinov sta bila glavna razloga za visoko prednost Silika, ki je odšel na polčas z vodstvom 1:4. Litijani so v 27. minuti znižali na 3:4 in imeli minuto medaljo okoli vratu. Potem sta zadela še Nejc Berzelak in Alan Muratagić, domačinom pa ni pomagal niti drugi gol Gašperja Vrhovca.

To je bila sploh prva zmaga Silika v članski konkurenci nad Litijo. Na desetih tekmah je Litija zmagala osemkrat, Siliko enkrat, eno srečanje pa se je končalo z delitvijo točk.

Mile Simeunović je eden najboljših slovenskih igralcev futsala v zgodovini. Zdaj je trener vrhniškega kluba. Foto: Vid Ponikvar

"To je zgodovinski uspeh našega kluba. Redki so pričakovali kaj takega. Mi smo verjeli. Igralci si to preprosto zaslužijo. Vse leto so garali, tudi po 20 igralcev sem imel na treningu. Vse se nam je poplačalo. Tudi če bi bili četrti, bi bil to velik uspeh, zdaj smo celo tretji," je po tekmi dejal trener Silika Mile Simeunović, legenda slovenskega futsala.

Strateg Litije Damir Pertič je povedal: "Opozarjal sem. Siliko je zasluženo osvojil bron. Mi smo naredili preveč napak, ni bilo dovolj discipline, ki nas je krasila vso sezono. Prejeli smo tudi preveč golov. To je to za letos."