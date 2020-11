Kaj bi bilo, če bi bili Diego Maradona?

Foto: Reuters

"Pravkar sem svojo roko dobil nazaj," je takoj po naznanitvi udarne novice o smrti argentinskega športnega velikana, ki je hitro obkrožila svet, zapisal Bog. Na Twitterju, kjer mu sledi 6,2 milijona sledilcev, on pa samo enemu. Justinu Bieberju.

Najbrž ste že ugotovili, da gre za lažen, satiričen božji glas. Toda zapisu na profilu, ki na enem izmed najbolj priljubljenih družabnih omrežij zabava in razburja že nekaj let, je verjetno vsaj sramežljivo prikimal tudi tisti tam zgoraj. Če zares obstaja in ima ob čudnem novem svetu čas za brskanje po spletu, kakopak.

I just got My hand back. #RIPMaradona — God (@TheTweetOfGod) November 25, 2020

Če kdo, potem se je božjemu statusu na zemlji približal Diego Maradona. Človek, ki so ga za boga imeli milijoni po vsem svetu. Najbolj seveda v njegovi Argentini. Po objavi njegove smrti ga verjetno ni bilo tamkajšnjega medija, na katerem ste kaj drugega kot o Maradoni brali v udarnih desetih novicah.

V Argentini se je kljub pandemiji na ulice začelo zgrinjati na tisoče ljudi. Nič drugače, seveda, ni bilo v Neaplju. K sreči ni bilo tako hudo, kot leta 2005, ko se je prvič po 14 letih vrnil v mesto in v njem povzročil pravcati kolaps.

Foto: Reuters

Novico so kot udarno seveda objavili tudi vsi svetovni mediji. Družabna omrežja so zagorela. "Maradona, Maradona, Maradona …" Verjetno ga ni pomembnejšega nogometnega subjekta, nogometaša, kluba ali pa organizacije, ki ob žalostni novici ni pristavil svojega. Tudi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in "pravi", Brazilec Ronaldo. "Vedno boš z nami, saj si nesmrten," so v podobnem slogu, vsak na svoj način zapisali trije velikani.

Oglasil se je seveda tudi argentinski politični vrh. Predsednik Alberto Fernandez je v državi takoj razglasil tri dni žalovanja. Medtem je župan Neaplja že napovedal, da bodo stadion San Paolo preimenovali v stadion Diega Maradone. Zagotovo so se hitro zbrali tudi verniki njegove cerkve, ki so mu jo njegovi najbolj goreči navijači posvetili v Rosariu in štetje koledarja resetirali na letnici 1960. Letu, v katerem se je rodil Maradona.

Foto: Reuters

Nogometaš, ki je bil veliko več kot samo nogometaš. Da je tako, ste ob vseh filmih, serijah, knjigah in pesmih, ki pripovedujejo o njem, verjetno že vedeli. Pa ob grafitih z njegovo podobo, ki krasijo marsikatero zgradbo vsepovsod po svetu. Ob tetovažah, ki jih svojemu nogometnemu bogu v čast nosijo številni. Seveda tudi imen Diego, s katerimi se predstavlja lepo število ljudi, rojenih v letih, ko je z žogo med nogami čaral El Pibe de Oro. "Zlati deček," kot so mu pravili in ob tem dodali, da je bil poslan z neba. Potem je svojo vlogo mistificiral do te mere, da se je na trenutke res zdelo, kot da ni s tega sveta.

Foto: Guliverimage Da je precej drugačen, je bilo od nekdaj jasno. Na igrišču sploh. Izstrelil se je pri Argentinos Juniors, za katerega je debitiral, ko je imel komaj 15 let. Leto pozneje je že postal najmlajši argentinski debitant. Argentini je ob svojem prvem nastopu na svetovnih prvenstvih leta 1986 prinesel njen drugi in zadnji naslov. Leta 1990 jo je popeljal do finala. Leta 1994 je v ZDA neslavno končal reprezentančno pot. Podobno kot je tri leta za tem v majici Boca Juniors končal tudi nogometno. Kot še tretjič zaradi dopinga suspendirani nogometaš.

Pred tem je edini nogometaš, ki je kar dvakrat poskrbel za rekordna prestopa, igral še za Newell's Old Boys, Sevillo, Barcelono in, seveda, Napoli. V revnem Neaplju je ob reprezentančni zgodbi spisal svojo drugo uspešnico in klub iz revnega italijanskega juga popeljal do zgodovinskega naslova državnega prvaka v takrat najmočnejši nogometni ligi na svetu. Prvič leta 1987 in drugič leta 1990, vmes je leta 1989 Napoliju prinesel tudi naslov zmagovalca v pokalu UEFA. "Nikoli pred tem in pozneje nihče na igro enega moštva ni vplival tako odločilno kot on," o tisti pravljici, ki je trajala pravljičnih sedem let, pravijo kroniki nogometnega dogajanja iz devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Nikoli nihče pred tem in niti pozneje nogometu ni dal tako velike publicitete, lahko dodamo ob tem. Pa čeprav pogosto tudi slabo. Incidentov in dvigovanja prahu v zgodbi Maradone, ki se je pisala kar sama, res ni manjkalo.

O alkoholu, prostitutkah in predvsem kokainski odvisnosti, ki jo je začel v Barceloni in razvil v Neaplju, je znano vse. O tem, da je na jugu Italije padel tudi v kremplje tamkajšnje mafije, s tem pa tudi v težave pri tamkajšnji policiji, prav tako veliko.

Foto: Reuters

Poskrbel je za številne incidente in bil za tistega, ko je leta 1994 na novinarja streljal z zračno puško, obsojen tudi na zaporno kazen. Na njegovo srečo pogojno. Leta 2013 je metal kamenje v fotografe. Težav z organi pregona je imel še veliko. Tudi zaradi nezakonskega sina, ki ga ni priznal 30 let.

Foto: Reuters Incidente je povzročal tudi kot nogometaš. Ob treh pozitivnih doping testih je svetovno javnost nase v negativni luči opozoril tudi leta 1984 kot član Barcelona. Takrat je povzročil velik incident v finalu kraljevega pokala leta 1984, ko je pred očmi španskega kralja Juana Carlosa, več kot sto tisoč navijačev na stadionu Santiaga Bernabeuja v Madridu in milijonov pred televizijskimi zasloni zakuhal hud pretep, ki se je potem spremenil v izgrede na tribunah, v katerih se je poškodovalo 60 ljudi. To je bil njegov zadnji nastop za Barcelono.

Večkrat je bankrotiral. Seveda je imel tudi težave z davki. Utajeval jih je, še preden je to med nogometaši postalo popularno.

Morda zato, ker se je kot eden izmed osmih otrok in kot prvi fant po štirih dekletih rodil v revni družini v Buenos Airesu, že pri 15 letih in prvem podpisu profesionalne pogodbe pa usodo družine naložil na svoja mlada pleča, se je od nekdaj počutil, kot da je sam proti vsem. In vedno brez premisleka branil svoja prepričanja, ki jih je včasih izražal na ne najbolj neposrečen način.

"Govorite o tem, da je treba pomagati revnim, toda ko se ozrem po cerkvi, se od zlata vse sveti. Prodajte te stvari, prijatelj," naj bi ob obisku leta 1987 zabrusil takratnemu papežu Janezu Pavlu II., morda zadel bistvo, a ob tem pozabil, da je v Vatikan sam prišel v rdečem ferrariju.

Foto: Reuters

Z levo ni streljal samo na nogometnem, ampak tudi na političnem terenu. Bil je izrazit socialist. Velik zaveznik nekdanjega kubanskega predsednika Fidela Castra, s katerim sta stkala tesne vezi. Na sebi je ponosno nosil tudi tetovažo argentinsko-kubanskega revolucionarja Cheja Guevare, simpatiziral pa s politiko nekdanjega venezuelskega predsednika Huga Chaveza in z vsem tem seveda dvigoval veliko prahu.

Bolj malo pa je dvigoval uteži in že desetletja kazal podobo vse prej kot zdravega človeka. Vmes je na svojih 165 centimetrov navrgel kar 130 kilogramov in bil v zadnjih letih karikatura samega sebe.

Ne preveč lepi so bili tudi prizori s svetovnega prvenstva 2018, ko je Rusijo obiskal kot ambasador in na tekmi med Argentino in Nigerijo ukradel šov. Najprej je s tribune izobesil svoj transparent, potem je divje plesal z nigerijsko navijačico, pozneje kot v ekstazi molil v nebo, noro proslavljal Messijev gol, vmes zaspal, za konec pa ob drugem golu Argentine kameram pokazal srednji prst.

Foto: Reuters

Boj med dobrim in slabim, s katerim se je ob demonih slave in preteklosti ubadal na vsakem koraku, je morda najbolje orisan v dokumentarni seriji, posneti ob delu, ki ga je v predzadnji etapi svoje trenerske poti opravljal pred dvema letoma v Mehiki. Na presenečenje vseh je septembra 2018 sedel na klop tamkajšnjega majhnega drugoligaša Doradosa in dajal vtis, da se je v okolju brez milijonov in glamurja spet zaljubil v nogomet, prvič po dolgem času na neuspešni trenerski poti je imel tudi rezultate, potem pa se na treningih kar naenkrat ni več pojavljal. Navijačem, ki so ga oboževali, je čez noč strl srce.

Zadnje, a najbolj pomembno. Stadion Azteka v Mehiki, 115 tisoč gledalcev, četrtfinale svetovnega prvenstva, 22. junij in leto 1986, na drugi strani pa nekdanja kolonizatorka Anglija, s katero je Argentina štiri leta pred tem bila vojno za Falklandske otoke, ki je v 74 dneh terjala več kot tisoč človeških življenj. Potem pa 51. minuta, skok pred Petrom Shiltonom in roka, s katero je žogo boksnil v gol. Danes bi se javili iz sobe Var in gol razveljavili, 34 let nazaj je Maradona po koncu tekme stopil pred novinarje in dejal: "Malo je bila moja, malo pa božja." Božja roka. Eden najbolj nepozabnih trenutkov v športni zgodovini.

Foto: Guliverimage

Za drugega je Maradona poskrbel kar na isti tekmi, v 55. minuti, ko je žogo prejel na svoji polovici in začel ples z več kot polovico obubožane angleške reprezentance, jo osmešil, poskrbel za ekstazo vsega športnega sveta razen Angležev in se podpisal pod gol stoletja.

V času, ki ga navadni smrtniki porabimo za umivanje zob, je on uprizoril dva največja in najbolj opevana trenutka v nogometni zgodovini. Največjo prevaro in najlepši gol vseh časov. V te štiri minute se je zarisalo njegovo življenje. Boj med slabim in dobrim. Včasih proti drugim, še večkrat proti sebi, a vedno, od dne, ko je kot najstnik stopil na čelo družine, iz srca in zvest samemu sebi.

Maradona je umrl 25. novembra 2020. Natanko 15 let za tem, ko je za vedno odšel eden od nogometašev, po katerih se je zgledoval, Severni Irec George Best. In natanko štiri leta po smrti kubanskega politika Castra, po čigar idejah se je v življenju zgledoval.

Ni kaj, tudi poslovil se je v slogu.

Foto: Reuters

Reven, suhljati, kodrast deček z vranje črnimi očmi, ki je izpolnil otroške sanje, postal globalna super zvezda in milijonom z vsega sveta glasneje kot kdorkoli sporočil, da je v življenju mogoče prav vse. Ob njegovi mnogo prezgodnji smrti pa verjetno marsikoga spomnil tudi na tisto o tem, da vedno pazi, česa si želiš in na to, da denar in slava nista majhen zalogaj.

"Če bi bil kot Maradona," v eni izmed mnogih glasbenih uspešnic, namenjenih argentinskemu nogometnemu velikanu, prepeva francoski glasbenik latinskih korenin Manu Chao in razmišlja, kaj vse bi v njegovih čevljih počel.

Odgovora na to vprašanje ne prej in ne pozneje ne bo izvedel nihče. Samo en je bil Diego Armando Maradona.





Foto: karikatura: Mario Višković - Viško