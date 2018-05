Darko Milanič: Nikogar od fantov ne želim videti, da razlaga o tem

Darko Milanič po bolečem porazu na sobotnem derbiju proti Olimpiji ni obupal. Pred zadnjima dvema krogoma Mariborčane že v sredo čaka gostovanje v Celju, on pa misli le na to, kako svoje varovance dvigniti, zmagati na preostalih dveh tekmah in morda dočakati spodrsljaj Olimpije.

Maribor je imel v soboto vodstvo z 2:1, ki bi ga skoraj že okronalo za novega prvaka, pa potem tudi remi z 2:2, ki bi ga pred zadnjima dvema krogoma postavil v vlogo velikega favorita za naslov, a potem prejel gol, izgubil z 2:3 in se znašel v izgubljenem položaju. Zdaj mora na preostalih dveh tekmah zmagati, ob tem pa upati, da bo Olimpija vsaj enkrat izgubila ali pa dvakrat remizirala.

Fante bo stresel iz hlač

Pred torkovim dopoldanskim treningom so pri Mariboru stopili pred novinarje in spregovorili pred štajerskim derbijem, ki jih v sredo ob 16. uri čaka v Celju. Pred trenerjem je govoril izkušeni branilec Aleksander Rajčević in dejal, da je moštvo po sobotnem večeru precej poklapano, kar je vodjo strokovnega štaba Mariborčanov kar malce razjezilo.

"Nikogar ne želim videti, da razlaga o tem. Če bo, ga bom povlekel za ušesa. Če športnik, ki ima še vedno možnosti za uspeh, razmišlja o tem, da je poklapan, to ni dobro. Želim prenesti energijo nanje, zdaj bom fante stresel iz hlač," je povedal Darko Milanič.

"Skrbi me to, kar je govoril Rajčević, ampak to bomo rešili. Imamo še več kot 24 ur časa do tekme, da potrtost izgine. To ne spada k športnikom," je dodal.

Darko Milanič je tri dni po derbiju prepričan, da je Maribor v soboto igral odlično. Foto: Vid Ponikvar

Po ogledu derbija je videl, da so igrali odlično

"Takoj po derbiju smo bili seveda poklapani, tudi naslednji dan smo bili izčrpani. Že v ponedeljek je bilo veliko bolje, danes je še boljše. Zdaj bomo naredili še eno analizo in nabrali energijo. Takoj po tekmi z Olimpijo sem govoril o napakah, a ko sem si zdaj derbi ogledal še nekajkrat, sem videl, da smo naredili marsikaj dobrega, toda preprosto nam marsikaj ni šlo na roke. Imeli smo vse v svojih rokah, fantje so se držali navodil, a se ni izšlo," se je spominjal sobotnega super derbija, na katerem je izgubil prvič po več kot dveh mesecih in tisti tekmi s Krškim, po kateri je za incident poskrbel Zlatko Zahović.

"Ni razloga, da ne bi verjeli v svoj uspeh. Nobenega od fantov ne želim videti, da ne bi verjel do zadnjega. Razmišljati moramo le o tem, kako bomo na preostalih dveh tekmah zmagali. Tekma s Celjem bo za nas težka, saj gre za specifično ekipo, ki igra zelo hitro in v globino, a moramo najti način in energijo, da nasprotnika zlomimo," pravi trener Maribora, ki se bo s Celjem v tej sezoni pomeril še četrtič. Na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu je zmagal, lani pa v Celju izgubil in doma remiziral. Na dveh tekmah je bil pri Celju med strelci skorajšnji novopečeni reprezentant Rudi Požeg Vancaš, ki v tej sezoni igra zelo dobro.

Medsebojne tekme Maribora in Celja v tej sezoni:

7. april 2018 (26. prvenstveni krog):

Maribor : Celje 3:2 (1:1)

Zahović 16., 49., 70.; Požeg Vancaš 25., Lupeta 89.



25. november 2017 ( prvenstveni krog):

Celje : Maribor 2:1 (0:0)

Požeg Vancaš 47., Šauperl 90.; Tavares 94./11m



8. september 2017 ( prvenstveni krog):

Maribor : Celje 0:0

Redko se zgodi to, kar se dogaja letos

"V tej fazi tekmovanja je ponavadi vse končano. Redko se dogaja, da je tako, kot je zdaj. Ko se še ne ve, kdo bo prvak. Pred nami je tekma, ki je zelo pomembna. Mi se borimo za naslov, oni pa za Evropo," je še povedal Milanič, ki tokrat ne bo mogel računati na pomoč kaznovanega Marka Šulerja.

Celjani za Maribor v tej sezoni niso najbolj ugoden nasprotnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Imamo veliko menjav, tako da lahko rotiramo. V zadnjem času smo igrali zelo poletno, a ne vidim, da bi bilo moštvo iztrošeno. Igra nam steče, imamo zmagovalno miselnost. Treba bo najti samo malce več ravnovesja med napadom in obrambo. Dosegamo gole, a jih preveč tudi prejemamo. Do zdaj smo jih že 28, kar ni dobro. Moramo napasti in se braniti perfektno, če želimo biti prvaki," pravi trener Maribora, ki ga v zadnjih dveh tekmah zanima predvsem igra njegove ekipe.

Za rezultat Olimpije bo vedel, saj ni slep in gluh

"Seveda bom med tekmo verjetno slišal, kaj se dogaja na tekmi Olimpije, saj nisem slep in gluh, a zanima me predvsem moje moštvo in to, da Ljubljančane pred zadnjim krogom spravimo v položaj, da bodo pod pritiskom. Sami smo enkrat že bili v takem položaju, ko smo morali v zadnjem krogu braniti prednosti in zmagati in vem, da nam ni bilo lahko. Kar naenkrat imaš dve levi nogi in na sebi nosiš težko breme," je sklenil Milanič in poslal jasno sporočilo Olimpiji, ki bo v sredo gostila Krško in potem v zadnjem krogu gostovala pri Domžalah. Obema tema ekipama točke ne pomenijo prav veliko. Krško si je že zagotovilo obstanek, Domžale pa Evropo.