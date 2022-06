Celjani potrdili, da Rožmana menja ukrajinski trener

Roman Pilipčuk je kot nogometaš med drugim nosil dres Spartaka iz Vladikavkaza, moskovskega Dinama, Maccabija Petach Tikve ter Metalurga iz Donecka. Kot trener, glavni ali pomočnik, dela od sezone 2004/2005. Danes 55-letni strateg je bil eden od osrednjih akterjev ob zadnjem in hkrati jubilejnem desetem naslovu moskovskega Spartaka v sezoni 2016/2017. Bil je v vlogi pomočnika. Zdaj je nov izziv našel v Celju in prvi slovenski ligi. Celje je ob koncu lanske sezone dvakrat že gledal v živo.

"Dejstvo je, da bo za čisto sliko o kadru potrebne še nekaj dodatne analize, ki jo bomo s strokovnim štabom naredili v uvodnih dneh priprav, a menim, da lahko s trdim delom naredimo veliko dobrega. Jasno je, da so cilji in ambicije kluba zelo visoki, in to moramo spoštovati. Vsi igralci bodo dobili priložnost za dokazovanje, na meni pa je, da sistem igre prilagodim kakovostim igralcev in da iz njih izvlečem največ," je dejal Pilipčuk, ki bo ekipo na uvodnem sestanku zbral v ponedeljek zvečer. Celoten strokovni štab bo izoblikovan v prihodnjih dneh.