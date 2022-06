Celjani že našli zamenjavo za Rožmana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kaže, so v slovenskem prvoligašu Celju že našli menjavo za Simona Rožmana, ki je pred kratkim tudi uradno Celje zamenjal za Domžale. Na trenersko mesto Celja naj bi po poročanju Ekipe SN sedel Ukrajinec Roman Pilipčuk.

Simon Rožman se je pred dnevi le šest mesecev po tem, ko je prevzel vodenje celjskega kluba, od njega poslovil. V spomladanskem delu ni uresničil ciljev, Celjani so sezono sklenili šele na osmem mestu 1. SNL, zato so se v vodstvu celjskega kluba odločili za menjavo. Trenersko žezlo naj bi tako prevzel ukrajinski strateg Roman Pilipčuk, ki je nazadnje vodil ruskega drugoligaša Olimp iz mesta Dolgoprudni, s tem pa bo postal še peti trener v zadnjem letu in pol, ki bo poskušal dvigniti predstave Celja.

Petinpetdesetletni Ukrajinec je v svoji drugi karieri po koncu igralske poti kot pomočnik Massima Carrere delo tudi pomočnik v Spartaku iz Moskve. Vlogo pomočnika je opravljal tudi pri ruskih klubih Šinik Jaroslavl, Dinamo Moskva, Baltika Kaliningrad in Ahmat Grozni. Kot glavni trener pa je vodil Dacio iz Kišinjeva, Olimpik iz Donecka, pa tudi latvijski Spartaks iz Jurmale ter beloruski Dinamo iz Minska.

