Čeferin vse bližje vnovični izvolitvi na mesto predsednika Evropske nogometne zveze

Aleksander Čeferin je vse bližje vnovični izvolitvi na mesto predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa). Po tem, ko ga je predlagala Nogometna zveza Slovenije, že v startu pa je imel podporo osmih držav, so Čeferina najprej podprli svetovni prvaki Francozi, konec tedna pa še predstavniki Nogometne zveze Nemčije, poročajo nemški mediji.

"V ne povsem enostavnih časih mu odlično uspeva poenotiti interese 55 nacionalnih zvez in velikih klubov," je podporo Nemčije v Münchnu utemeljil predsednik zveze Reinhard Grindel.

Enainpetdesetletni Čeferin je postal predsednik Evropske nogometne zveze septembra 2016. Pred dnevi ga je za predsedniško mesto vnovič podprla Nogometna zveza Slovenije, ki je takoj dobila podporo Italije, Norveške, Švedske, Finske, Danske, Ferskih otokov in Irske, dan kasneje so kandidaturo podprli Francozi.

Volilni kongres Evropske nogometne zveze bo 7. februarja prihodnje leto v Rimu. Vse kaže, da ima Čeferin lepe možnosti, da evropski nogomet vodi še štiri leta. Morda je razloge za to najlepše razložil Grindel z mislijo, da je "Čeferin z mirnim in stvarnim delovanjem dal Uefi novo stabilnost in integriteto".

Za Čeferina se je zavzelo tudi vodstvo nemške lige, "saj je Čeferin v preteklih letih z jasno usmeritvijo pripeljal barko v mirne vode in evropski nogomet na vrhu potrebuje zanesljivost in resnost, da bo kos prihajajočim izzivom." Vodstvo lige je prepričano, da Čeferinu "uspeva z močnim glasom utrjevati vlogo Uefe v svetu športa."

Kritiki nemške podpore pa pravijo, da gre za pričakovan korak, saj bo Uefa 27. septembra izbrala prireditelja evropskega prvenstva 2024. Zanj se potegujeta Nemčija in Turčija, zato je vsaka podpora z vrha Uefe dobrodošla, predsednik pa bi v primeru neodločenega izida na glasovanju s svojim glasom lahko celo odločal o prireditelju.