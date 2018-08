Tudi v taboru svetovnih prvakov javno podprli Čeferina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"FFF bo logično in nedvomno podprla kandidaturo Čeferina, ki je z veliko energije in odločnosti skupaj s svojo ekipo poskrbel za promocijo evropskega nogometa ter za solidarnost in enotnost med vsemi evropskimi zvezami vse od prihoda na položaj leta 2016, ko je nasledil Francoza Michela Platinija," je povedal predsednik FFF Noel Le Graet za spletno stran svetovnih prvakov.

Petdesetletni Čeferin je v sredo prek kandidature Nogometne zveze Slovenije ter ob podpori nogometnih zvez Švedske, Norveške, Finske, Danske, Italije, Islandije in Ferskih otokov uradno sporočil, da se bo potegoval za nov mandat na čelu Uefe, še isti dan pa so ga podprli tudi v taboru svetovnih prvakov Francozov.

Volitve bodo predvidoma 7. februarja prihodnje leto v Rimu. Vsi kandidati za predsednika Uefe morajo svojo namero o kandidaturi sporočili do 7. novembra opolnoči, imeti pa morajo podporo vsaj treh nacionalnih nogometnih zvez.