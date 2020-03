Čeferin želi razčistiti nejasnosti

Težave z ugotavljanjem subjektivnih zadev z Varom je orisal pri prekršku za igranje z roko, kjer so tudi strokovna mnenja pogosto deljena. Sodniki v sobi Var pa "niso psihiatri, da bi ocenjevali, ali je igralec z roko igral namerno", je povedal Aleksander Čeferin ob robu Uefinega kongresa v Amsterdamu.

Subjektivnost odločanja o igranju z roko je podkrepil s primerom sestanka šefa Uefinih sodnikov z največjimi trenerskimi imeni: "Jürgen Klopp, Zinedine Zidane in Pep Guardiola so bili med prisotnimi. Ko jih je šef Uefinega sodniškega odbora Roberto Rosetti vprašal o tem, ali je v določeni situaciji bila roka ali ne, jih je pol odgovorilo z 'da', pol pa z 'ne'," je 52-letni odvetnik orisal zagato.

Zato meni, da bi o igranju z roko moral odločati glavni sodnik brez pregledovanja posnetkov. Med drugim je to razlog, da je bilo Uefinim sodnikom dano navodilo, da se videopregled uporabi zgolj v primeru jasnih in očitnih napak. "Jasna in očitna napaka ni, če žoga oplazi roko nekoga in to ne vpliva na igro in da se vidi, da ni namerno," je izpostavil.

Treba je razčistiti nejasnosti

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in mednarodni odbor za pravila Ifab delata na tem, da se sistem izboljša. Foto: Reuters Var bi tako po njegovem morali uporabljati zgolj za ugotavljanje dejstev na igrišču. "Tu govorimo o tem, ali je bil prekršek storjen v kazenskem prostoru ali zunaj njega, o prepovedanem položaju. Izjemoma še za grobe prekrške za rdeči karton, ki jih sodnik ne vidi, in napačno identiteto igralca, ki prejme karton," je dejal Čeferin.

Var je v vsakem primeru spremenil igro, poti nazaj pa več ni. Zato je po njegovem treba razčistiti nejasnosti. "Tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in mednarodni odbor za pravila Ifab sta ugotovila, da so določene težave. Zato delajo na tem, da se sistem izboljša."

Ponovil je, da ga tudi pri ugotavljanju prepovedanega položaja moti določena stopnja subjektivnosti. Referenčna črta je tako tanka, da je že en centimeter dovolj, da je igralec v "ofsajdu". "Kot sem že mnogokrat rekel, pravilo prepovedanega položaja ni namenjeno temu, da se igralca kaznuje zato, ker ima velik nos. Njegov namen je preprečiti, da je napadalec v prednosti."

Igralci več ne proslavljajo gola, ampak ...

Predsednik Uefe je zadovoljen, da pregledovanje videoposnetkov ni povzročilo daljših prekinitev. Foto: Reuters Izziv je tudi skladnost uporabe Vara v različnih tekmovanjih. "Imamo eno igro, imenovano nogomet, potem pa številne različne sisteme po državnih ligah ... Tu je še veliko dela," je še izpostavil za STA.

Tudi sicer opaža širše spremembe v igri zaradi videopregledov. "Nogomet že dolgo časa spremljam – malo se mi zdi čudno, da igralci več ne proslavljajo gola, ampak vsi stojijo in gledajo sodnika, on pa ima roko na ušesu in posluša, ali priznati gol ali ne," dodaja.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da v tekmovanjih pod okriljem Uefe pregledovanje videoposnetkov ni prineslo dolgih prekinitev, kar je bil eden od glavnih pomislekov pred njegovo uvedbo.