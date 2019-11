Še zadnjič, preden bo besedo dobil selektor Matjaž Kek

Selektor Matjaž Kek bo svoje varovance in potencialne kandidate spremljal še zadnjič, preden bo razkril seznam imen, na katera bo računal na novembrskih tekmah proti Latviji v Stožicah in Poljski v Varšavi.

Številni so bili na delu že med tednom, a za slovenske nogometaše (in trenerja) na delu v tujini počitka ni. Že ta konec tedna jih čakajo novi izzivi. Reprezentanti bodo v akciji še zadnjič, preden bo selektor Matjaž Kek prihodnji teden razkril imena, na katera bo računal na zadnjih, novembrskih izpitih v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Latviji in Poljski.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Luka Elsner (Amiens) Francija, 1. liga Amiens - Brest, sobota 20.00 Z Amiensom mu gre v zadnjem času odlično. Izgubil ni že pet tekem v nizu, med tednom pa se je razveselil napredovanja v francoskem ligaškem pokalu. Zdaj ga v tamkajšnji najboljši ligi čaka domača tekma z Brestom, ki je presenečenje sezone in trenutno celo na visokem petem mestu lestvice. Amiens je v prvih 11 tekmah zbral 13 točk in je 14. Simon Rožman (Rijeka) Hrvaška, 1. liga Osijek - Rijeka, nedelja 17.30 Po prvem porazu na klopi Rijeke, ki ga je zabeležil v prejšnjem prvenstvenem krogu, je med tednom zmagal v pokalu proti Varaždinu, zdaj pa ga čaka zahtevno gostovanje pri četrtouvrščenemu Osijeku. Rijeka je trenutno sicer tretja.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarja: Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Apoel Nikozija - AEK Larnaka, sobota 18.00 Z Apoelom, ki ima tudi evropske obveznosti, je odlično štartal v novo prvenstveno sezono. Po štirih krogih ima maksimalen izkupiček, ki ga bo tokrat skušal ohraniti proti sosedu na lestvici AEK iz Larnake, ki ima točko manj na lestvici, a je zato odigral tri tekme več. Slovenskega vratarja lahko pričakujemo v začetni enajsterici Apoela. Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Sevilla - Atletico Madrid, sobota 18.30 Slovenski vratar je tudi v tej sezoni prvi favorit za nagrado zamora, ki jo prejme vratar, ki v prvi španski ligi prejme najmanj golov. Škofjeločan jo lovi še petič v nizu. V 11 krogih je prejel le šest zadetkov, kar je najmanj v ligi, ga pa tokrat s soigralci čaka zahtevna naloga. Gostovanje pri sosedi na četrtem mestu prvenstvene lestvice Sevilli. Tekmo bo seveda začel med vratnicama Atletica, ki sicer ni v najboljši formi. V zadnjih petih prvenstvenih tekmah je zmagal le enkrat in ob tem zbral še štiri remije. Branilci: Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Benevento - Empoli, nedelja 21.00 Z Empolijem, ki se poteguje za povratek med prvoligaše, ni v najboljši formi. Na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah ni zmagal, trikrat je remiziral in enkrat izgubil. Zdaj ga čaka zahtevno gostovanje pri vodilnem Beneventu.Tekmo naj bi začel na klopi. Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, pokal, 1. liga Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga Gornik Zabrze - Piast Gliwice, nedelja 15.00 Z Gornik Zabrzejem je trenutno na 11. mestu prvenstvene lestvice prve poljske lige, v kateri je 16 moštev. S soigralci na novo prvenstveno zmago čaka že kar sedem tekem, v tem času pa so kar petkrat remizirali. Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa - Lokomotiva Moskva, sobota 12.00 Zaradi poškodbe, zaradi katere je izpustil zadnji dve reprezentančni tekmi, ni igral že vse od sredine septembra. Tokrat se morda vrne na zelenice, a tekme skorajda zagotovo ne bo začel v prvi postavi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Gornik Zabrze - Piast Gliwice, nedelja 15.00 S Piastom iz Gliwic je trenutno na drugem mestu prve poljske lige in se poteguje za vrh. Za prvouvrščeno Wislo Plock ima samo točko zaostanka in lovi četrto prvenstveno zmago v nizu. Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Šoči - Tambov, sobota 14.30 Tekmo naj bi začel v začetni enajsterici domače ekipe. Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb - Inter Zaprešić, sobota 15.00 Z Dinamom bo lovil peto prvenstveno zmago v nizu. To bo generalka za sredino tekmo lige prvakov v Zagrebu proti ukrajinskemu Šahtarju, v kateri lahko hrvaški prvaki z morebitno zmago naredijo velik korak proti napredovanju v izločilne dele elitnega evropskega klubskega tekmovanja. V prvih treh tekmah so namreč zbrali že štiri točke. Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Houston je sezono končal na 10. mestu zahodne konference v ligi MLS in ostal brez končnice. Vezisti: Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Zenit - CSKA Moskva, sobota 17.00 S CSKA je v prvenstvu zapadel v manjšo krizo, saj je na zadnjih treh tekmah osvojil le dve točki. Tokrat ga čaka gostovanje pri vodilnem Zenitu. CSKA je peti. Tekmo naj bi začel na klopi gostov. Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Bochum - Nürnberg, ponedeljek 20.30 Z Nürnbergom, ki je osmi, bo gostoval pri Bochumu, ki je na 16. mestu. Nürnberg je v zadnjih treh tekmah osvojil samo dve točki in ni v najboljši formi. Tekmo naj bi začel na klopi gostov. Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Luzern - Lugano, nedelja 16.00 Zaradi poškodbe ga ne gre pričakovati v ekipi Lugana, za katero je v tej sezoni odigral le 19 minut. Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta - Cagliari, nedelja 12.30 V času nedeljskega kosila bo skušal z Atalanto, ki je trenutno na tretjem mestu, premagati Cagliari, ki na začetku sezone preseneča in je sedmi. Slovenski zvezdnik moštva iz Bergama je po slabšem obdobju spet prišel odlično formo. Na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah se je izkazal s tremi goli in eno asistenco. Igral bo od prve minute. Rene Krhin (Nantes) Francija, 1. liga Bordeaux - Nantes, nedelja 15.00 Zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji, že nekaj časa ne igra. Tudi tokrat ga ne gre pričakovati v ekipi Nantesa. Jasmin Kurtić (Spal) Italija, 1. liga Spal - Sampdoria, ponedeljek 20.45 S Spalom se poteguje za obstanek med prvoligaši in nujno potrebuje toček, saj je predzadnji. Tokrat se bo doma udaril s Sampdorio, ki je še mesto nižje in na dnu. Belokranjčana lahko pričakujemo v začetni enajsterici domače ekipe iz Ferrare. Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce - Sassuolo, nedelja 15.00 Nekdanji nogometaš Domžal in Aluminija, ki v tej sezoni redno nastopa v prvi italijanski ligi, tokrat ne bo igral. Zaradi rumenih kartonov ne bo na voljo domačemu trenerju. Denis Popović (Zürich) Švica, 1. liga Thun - Zürich, sobota 19.00 Na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah je odigral le minuto. Tudi tokrat gre pričakovati, da bo tekmo začel na klopi. Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Dinamo Kijev - Lviv, nedelja 16.00 Na zadnjih petih prvenstvenih tekmah je zabil štiri gole. Tokrat bo s soigralci, ki so na drugem mestu, gostil zadnjeuvrščeni Lviv, kar je lepa priložnost, da svojo statistiko še izboljša. Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Kayserispor - Fenerbahče, nedelja 17.00 V tej sezoni je za Fenerbahče zaigral le na treh prvenstvenih tekmah. Niti enkrat ga ni bilo v začetni postavi. Tako naj bi bilo tudi tokrat. Pričakujemo ga lahko na klopi gostov, ki so trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice in imajo točko zaostanka za vodilnim Alanyasporom. Napadalci: Robert Berić (St. Etienne) Francija, 1. liga Saint Etienne - Monaco, nedelja 21.00 Tekmo naj bi začel na klopi domače ekipe. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Apoel Nikozija - AEK Larnaka, sobota 18.00 V zadnjih petih nastopih je za Apoel zaigral le enkrat, še to zgolj 14 minut. Tudi tokrat si težko obeta veliko. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, pokal, 1/32 finala Emmen - Vitesse, nedelja 12.15 Na gostovanju pri Emmnu, ki je klub, pri katerem je na Nizozemskem pred leti prvič resno opozoril nase, ga lahko pričakujemo v začetni postavi gostov, za katere je v tej sezoni zabil pet prvenstvenih golov in je drugi najboljši klubski strelec. Andraž Šporar (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga Slovan Bratislava - Senica, nedelja 17.00 V 18 nastopih v vseh tekmovanjih je v tej sezoni zabil že 15 golov. V sedmih prvenstvenih nastopih je dosegel devet golov in bo tokrat skušal še izboljšati svoj strelski izkupiček.

*Na seznamu so nogometaši z zadnjega seznama selektorja Matjaža Keka za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Severni Makedoniji in Avstriji. Naknadno so bili dodani Adam Gnezda Čerin, Erik Janža in Domen Črnigoj.

Preostali slovenski nogometaši na delu v tujini: