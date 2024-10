Boštjan Cesar, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Pogodba do 2027, prvi trening z moštvom v ponedeljek, premiera novega trenerja @nkmaribor na vijol'čni klopi v nedeljo.



NK Maribor (@nkmaribor) October 14, 2024

Kakšne so bile prve besede Ljubljančana, ki ga je družinsko in nogometno življenje v zadnjem desetletju razpelo med Ljubljano, Verono in Zagrebom? "Zahvaljujem se NK Maribor in vodilnim možem, da so me izbrali, mi predstavili projekt ter omogočili priložnost. Vemo, kaj Maribor pomeni v Sloveniji, kako bogato zgodovino ima in mi je v čast, da bom del klubske prihodnosti. Imel sem cilj in vizijo, da ostanem povezan s slovenskim nogometom. Gre za velik projekt in sem zelo vesel ter ponosen, da skupaj začenjamo ta izziv. Veselim se sodelovanja z igralci, sestavil sem strokovni štab z nekaterimi novimi sodelavci, ob tem pa tudi ljudje, ki so doslej veliko prispevali za ta klub, ostajajo z nami. Vsi, ki me poznajo, vedo, kakšen je moj značaj. Prizadeval si bom, da bomo na igrišču enotni. Igralci bodo dobili navodila, ki jih bo treba izpolnjevati. Veliko delo je pred menoj opravil g. Šimundža, ekipa je v dobrem stanju, seveda pa bom skušal vpeljati še določene taktične in tehnične novosti oz. spremembe. Cilji so znani, boj za trofeje v Sloveniji in uvrstitev v evropska tekmovanja, kar se sklada z mojimi ambicijami, tako da se veselim začetka skupne poti in verjamem, da bo uspešna," je ob ustoličenju dejal 42-letni novi strateg vijoličastih.Ob novem trenerju prihajajo tudi trije novi člani strokovnega štaba, Jasmin Handanović, Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić, v novoustanovljenem delovnem timu pa ostajajo Aleš Mertelj, Željko Filipović, Mitja Pirih in Milan Vulović.

