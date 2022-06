Bohar se vrača, Hrvati so ostali brez dobička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Damjan Bohar zdaj tudi uradno ni več član hrvaškega Osijeka, so danes potrdili v klubu. 1. julija se bo namreč že preselil nazaj na Poljsko k prvoligašu Zaglebie Lubin.

Slovenski krilni igralec se je v Osijek preselil iz Poljskega Lubina za 850.000 evrov po dveh sezonah pa se tja tudi vrača. Poljaki bodo za njegov povratek tokrat po neuradnih informacijah odšteli okoli 200.000 evrov.

Po namigovanjih je zdaj tudi uradno, da slovenski nogometaš Damjan Bohar ni več član Osijeka, so danes potrdili v klubu. "Dosegli smo dogovor s poljskim prvoligašem, da se Slovenec vrne k njim," so naznanili na spletni strani NK Osijek. "Bohar je z nami sporazumno prekinil pogodbo. Po tekmi s klubom NK Slaven Belupo, na kateri ni zaigral, pa se je že poslovil od soigralcev in članov kluba. Tako je v torek postalo jasno, da zapušča Gradski vrt."

Damjan Bohar više nije igrač Osijeka. Hvala na svemu i sretno u nastavku karijere! ⚪️🔵 pic.twitter.com/oBiiDz8bU4 — NK Osijek (@nkosijek) June 22, 2022

Bohar je v dresu modro-belih odigral 62 tekem in dosegel 11 zadetkov. "Na Poljskem bo skušal loviti nekdanjo formo, da bo ponovno lahko zaigral tudi za izbrano vrsto Slovenije," so še zapisali pri zdaj že njegovem nekdanjem klubu.