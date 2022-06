Luka Elsner se je vrnil v Francijo

Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner je novi trener francoskega drugoligaša Le Havre, so danes potrdili na spletni strani kluba. Devetintridesetletni Slovenec je v Franciji že vodil Amiens, v prejšnji sezoni je bil trener belgijskega Standard Liegea. Elsner je doslej v Sloveniji vodil Domžale in Olimpijo, v tujini pa ciprski Pafos ter v Belgiji še Union Saint-Gillois in Kortrijk.

Le Havre, za katerega sta v preteklosti igrala dva nekdanja člana slovenske nogometne reprezentance Džoni Novak in Milan Osterc, je v prejšnji sezoni v drugi francoski ligi ligue 2 zasedel osmo mesto.

Na klubski spletni strani so Elsnerja opisali kot trenerja s francoskim in slovenskim državljanstvom ter bogatimi izkušnjami, magisterijem s področja športnega treniranja na univerzi v Nici ter lastnika Uefa Pro trenerske licence pri Nogometni zvezi Slovenije. Zapisali so, da poleg tega tekoče govori štiri jezike in je avtor knjige Železna volja (2010).

Elsner je izrazil željo po delu v novi klubski strukturi ter globoko spoštovanje do podatkovnih analitikov, ki igrajo pomembno vlogo pri izgradnji ekipe, so pri tem opozorili pri francoskem klubu.

Antonio Rüdiger se je iz Chelseaja preselil k madridskemu Realu. Foto: Reuters

Nemški nogometni reprezentančni branilec Antonio Rüdiger se je iz Chelseaja danes tudi uradno preselil k španskemu in evropskemu prvaku Realu Madridu. Rüdiger, ki je za Chelsea igral od leta 2017, je brez odškodnine prestopil k Realu. Ker mu je s Chelseajem potekla pogodba, je v španski prestolnici podpisal štiriletno pogodbo, do konca sezone 2025/26.

Rüdiger, ki ima 53 nastopov za nemško izbrano vrsto, je pojasnil, da so iz Reala stopili v stik z njegovim agentom že septembra, nato pa še aprila, ko se je dokončno odločil, da se bo pridružil ekipi Carla Ancelottija. Dodal je, da je pri tem zavrnil tudi ponudbo Barcelone. Pri tem je Rüdiger dejal, da je zavrnil tudi Barcelono, in poudaril: "Ali Real ali nič".

Maročan k West Hamu

Angleški nogometni prvoligaš West Ham je danes sporočil, da je podpisal petletno pogodbo z branilcem francoskega Rennesa, 26-letnim Nayefom Aguerdom. Prestop je po oceni medijev vreden 35 milijonov evrov. Maroški reprezentant, ki je zadnji dve sezoni igral v prvi francoski ligi, je z ekipo Davida Moyesa podpisal petletno pogodbo. West Ham je preteklo sezono končal na sedmem mestu premier league.