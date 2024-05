Streljali na njegov avto, a Hrvaške ne bo zapustil

"Ne pade mi na pamet, da bi zapustil mesto in klub, to mi daje samo dodatno motivacijo," je za skupnost na družbenem omrežju Facebook Bijelo-plava birtija, ki spremlja dogajanje v NK Osijek, sporočil Jose Boto.

Hrvaška policija je sporočila, da so prijavo o prestreljenem avtu v središču Osijeka prejeli ob 8.57. Pojasnili so, da so streli poškodovali prednje vetrobransko steklo na osebnem avtomobilu, ki ga uporabljajo zaposleni v Osijeku. Dodali so, da preiskava še poteka. Avto so po pisanju hrvaškega spletnega portala Index prestrelili na parkirnem mestu blizu zgradbe, v kateri stanuje Boto. Ta je v ponedeljek odletel na oddih na Portugalsko, njegov sodelavec Alfredo Almeida pa je avto parkiral na parkirnem mestu, kjer ga Boto parkira tudi sicer. Almeida je bil po pisanju Indexa tudi prvi, ki je opazil strele.

V HNS so najostreje obsodili incident. Napovedali so, da bodo zagotovili maksimalno podporo Botu in klubu, ter opozorili, da so takšna sporočila in zločini absolutno nesprejemljivi in nedopustni. Iz Osijeka so medtem sporočili, da so zgroženi nad incidentom, in izrazili vso podporo Botu ter pozvali vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, naj se obrnejo na policijo.

Boto je portugalski športni direktor, ki je osem let delal pri Benfici kot vodja skavtske službe. Preden je januarja prišel v Osijek, je delal kot športni direktor v grškem PAOK.