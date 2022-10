Bo suspendirani Ronaldo kmalu nekdanji rdeči vrag?

37-letni portugalski zvezdnik je sredi tedna s svojimi odločitvami spet dvignil ogromno prahu. Potem ko še osmič na desetih tekmah premier lige ni dobil priložnosti v začetni enajsterici Manchester Uniteda in ob koncu tekme zavrnil, da bi v igro vstopil kot menjava ter raje predčasno zapustil stadion, si je prislužil suspenz.

Tako ga na današnjem gostovanju pri Chelseaju ne bo v ekipi. Lahko pa se zgodi, da prav dolgo ne bo niti član ekipe rdečih vragov. Inews poroča, da naj bi vodstvo Manchester Uniteda razmišljalo o predčasnem koncu sodelovanja s petkratnim dobitnikom zlate žoge. Klubski viri pravijo, da naj bi bili vodilni pripravljeni – če agent Jorge Mendes ne najde snubca – na to, da Ronaldo januarja postane prost igralec in da z njegovim predčasnim slovesom ne bi zaslužili nič.

Pri BBC kot Ronaldovo morebitno zamenjavo omenjajo njegovega rojaka Joãa Félixa.

Trener Uniteda Erik ten Hag je v petek sicer dejal, da portugalski napadalec ostaja član rdečih vragov. "Ostaja pomemben član ekipe. Jaz sem trener, jaz sem odgovoren za vedenje v ekipi. Postaviti moram standarde in vrednote in jih nato tudi nadzirati. Po Vallecanu sem mu povedal, da je to nesprejemljivo. Ne samo njemu, vsem. Zdaj se je zgodilo drugič in tukaj so posledice. Jutri (v soboto, op. a.) ga bomo pogrešali. Ekipa ga bo pogrešala."