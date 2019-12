Bo Jan Oblak dobil novega soigralca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paco Alcacer očitno razmišlja o slovesu od Nemčije in selitvi k madridskemu Atleticu. Foto: Reuters

Napadalec Borussie Dortmunda Paco Alcacer očitno razmišlja o slovesu od Nemčije in selitvi k madridskemu Atleticu, za katerega brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Kot poroča španski športni časnik Marca, so pri Atleticu potrdili zanimanje za prestop Alcacerja.

Marca poroča, da je klub z nogometašem, ki se na vsak način želi vrniti na Iberski polotok, že navezal kontakt. Trener Diego Simeone namreč prav zdaj išče novo okrepitev v napadu. Kot možna okrepitev se je omenjal tudi Edison Cavani, ki igra za Paris Saint-Germain, a naj bi bil slednji za Madridčane predrag.

Pri Borussii so se že okrepili z Norvežanom Erlingom Haalandom, a naj bi Alcacer že pred tem najavil, da namerava zapustiti klub in prav zato so odgovorni v Dortmund pripeljali Norvežana.

