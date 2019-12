Na klop Tabora sloviti Argentinec?

Nekdanji nogometaš Juventusa in dolgoletni član italijanske izbrane vrste Mauro Camoranesi je pred vrati Tabora Sežane, poročajo številni italijanski mediji. Argentinec naj bi se s Sežančani dogovoril do leta 2021, svoje nove zadolžitve pa naj bi prevzel že prihodnji teden, poročajo. Malce manj odločni so Sežančani. "Bili smo v stiku, tudi sam je izrazil zanimanje, to pa je tudi vse," nam je povedal direktor Tabora Davor Škerjanc.

Tabor Sežana je v prvem delu sezone na 20 tekmah zbral pet zmag in štiri remije. Brez točk so ostali na 11 srečanjih, kar je bilo na koncu dovolj za 19 točk in osmo mesto. Primorci imajo le dve točki več kot predzadnji Bravo. Pri Sežančanih so že po koncu jesenskega dela potrdili, da želijo okrepiti trenerski štab, zato novica o morebitnem novem trenerju niti ni presenetljiva. A da je sloviti Argentinec, ki je leta 2006 z Italijo postal tudi svetovni prvak, novi trener primorske ekipe, je še prehitro govoriti.

"Nič konkretnega vam ne morem povedati, le to, da smo bili v stiku, in tudi to, da je tudi on pokazal določeno zanimanje, dlje zadeva ni šla, vsaj za zdaj," nam je v telefonskem pogovoru povedal direktor Tabora Sežane Davor Škerjanc.

Almir Sulejmanović za zdaj ostaja v vlogi prvega trenerja, ni pa izključena možnost, da bo ostal del trenerskega štaba tudi v primeru prihoda Argentinca. Najverjetneje bo opravljal vlogo pomočnika. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sežančani so v tej sezoni že menjali trenerja. Andrej Razdrh je odšel v Domžale, zamenjal pa ga je nekdanji trener Rudarja Almir Sulejmanović. "Almir je še vedno naš trener," poudarja Škerjanc, na vprašanje, kdaj, če sploh, se bodo nadaljevali pogovori s 43-letnim nekdanjim nepogrešljivim članom Juventusa, pa odgovarja: "V prihodnjih dneh bo jasno več, če imajo te govorice realno podlago."

Argentinec, ki ga imajo Italijani za svojega Camoranesi je za Italijo odigral 55 tekem. Foto: Reuters Mauro Camoranesi se je rodil v Argentini, od leta 2000 pa igral v Italiji. Naprej dve sezoni za Verono, nato je prestopil k Juventusu, kjer si je z dobrimi predstavami priboril tudi mesto v italijanski reprezentanci. Za azzure je zbral 55 nastopov in dosegel štiri zadetke. Leta 2006 je z Italijo osvojil tudi svetovno prvenstvo, z Juventusom pa v sezoni 2002/03 italijansko prvenstvo. V trenerske vode se je podal leta 2015, ko je prevzel mehiški Coras, sledil je trenerski posel v Argentini pri ekipi Atletico Tigre, nazadnje pa je sedel na klopi še ene mehiške ekipe Cafetaleros de Chiapas.

Škerjanc potrdil zanimanje Domžal

Škerjanca smo povprašali tudi o usodi z 12 zadetki tretjega strelca lige Predraga Sikimića, ki se ga omenja v povezavi z Domžalami. "Veliko je špekulacij. Ni skrivnost, da si ga v svoji ekipi želi naš nekdanji trener Razdrh, a tudi tukaj ni še nič dogovorjenega. Verjamem, da bi Domžale za našega napadalca pomenile nov izziv. Za zdaj ni še nič uradnega, a izključujem možnost, da se ne bo nič zgodilo," je še pojasnil.

Stanje na lestvici po jesenskem delu:

