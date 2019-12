Olimpija prehaja v nemške roke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse kaže, da se Milan Mandarić po štirih letih in pol zares poslavlja od Olimpije.

Danes smo dobili informacijo, da je Olimpija prešla v roke poslovnežev iz Nemčije. Vsota? Sedem milijonov evrov. Tri in pol takoj, preostalo polovico pozneje. "Ni res, da smo že podpisali, a je blizu. Zelo blizu. Tudi številk, ki ste jih omenili, ne bi komentiral," nam je, ko se je odzval na naš klic, danes pozno popoldne povedal predsednik Olimpije Milan Mandarić in potrdil, da se je včeraj vrnil s poslovne poti v Nemčiji.

Malce za tem smo izvedeli, da naj bi bil zdajšnji predsednik Olimpije s potrditvijo posla previden predvsem zaradi tega, ker želi najprej na račun dobiti denar, potem pa bo prodajo Olimpije v roke Nemcev šele potrdil.

Prvo polovico zneska, ki smo ga omenili, naj bi Nemci nakazali do polovice prihodnjega meseca. Drugo, ko se bodo Ljubljančani znebili zdajšnjih terjatev, katerih poplačilo si obetajo predvsem s prodajami igralcev v prihajajočem zimskem prestopnem roku. Najbolj od prodaje Mackyja Bagnacka, od katerega naj bi pričakovali vsaj milijon evrov.

Kdaj bo do končne prodaje res prišlo, bomo izvedeli v naslednjih dneh ali pa celo tednih, a naj bi se do 20. januarja, ko bo na sporedu skupščina Olimpije, to zagotovo zgodilo, kar nam je potrdil tudi Mandarić. O drugih podrobnostih ni želel govoriti.

Bo trener Olimpije postal sloviti nekdanji hrvaški nogometaš Robert Prosinečki? Foto: Reuters

Safet Hadžić odhaja? Prihaja Robert Prosinečki?

Ni skrivnost, kdo je v klub pripeljal Nemce, ki se z Olimpijo spogledujejo že nekaj časa. To je Mladen Rudonja, nekdanji nogometaš Olimpije, ki trenutno sedi v njenem nadzornem odboru, v prihodnosti pa naj bi postal športni direktor Ljubljančanov. Če so informacije, ki smo jih dobili, točne, pa bo ena njegovih prvih kadrovskih potez ta, da bo v klub pripeljal svojega dobrega prijatelja, nikogar drugega kot verjetno najbolj slovitega nogometaša, ki je kadarkoli nosil dres Olimpije, nekdanjega nogometaša Real Madrida in Barcelone, Hrvata Roberta Prosinečkega.

Je Safet Hadžić že preteklost? Foto: SPS/Sportida Nekdanji zvezdnik evropskega nogometa, ki je bil pred dvema letoma v igri za klop Slovenije, je ravno pred kratkim končal svoje kratko obdobje na klopi reprezentance Bosne in Hercegovine, z Rudonjo pa naj bi si že segla v roke.

To bi seveda pomenilo, da bi se zdajšnji trener Ljubljančanov, velik ljubljenec navijačev Olimpije Safet Hadžić, spet poslovil od njene klopi, Prosinečki pa bi se po Crveni zvezdi, turškem Kayserisporju, reprezentancah Azerbajdžana in BiH podal še na svojo peto preizkušnjo v samostojni trenerski vlogi.

Štiri leta in pol za štiri lovorike

Več informacij o pestrem dogajanju bodo v klubu verjetno podali že v naslednjem tednu. Morda že v ponedeljek, ko se bodo zaposleni v Olimpiji zbrali na nujnem sestanku, ki ga je sklical predsednik Mandarić.

Ta se od Ljubljane poslavlja po štirih letih in pol, v katerih je Olimpija pod njegovim vodstvom osvojila dva naslova državnega prvaka, dvakrat pa se lovorike veselila tudi v pokalnem tekmovanju.