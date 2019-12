Par besed, ki v Ljubljani dvigujejo prah. Olimpija kmalu v roke Nemcev?

Pri trenutno vodilnem slovenskem nogometnem prvoligašu NK Olimpija so objavili sporočilo za javnost, v katerem so nekaj besed namenili prihodnosti kluba in namignili, da utegne v začetku naslednjega leta priti do dokončnega odhoda zdajšnjega glavnega vlagatelja in tudi predsednika Milana Mandarića. Po naših informacijah se Ljubljančani za posel dogovarjajo z investitorji iz Nemčije.