Schweinsteiger kopačke postavil v kot

"Čas je. Rad bi se zahvalil mojim ekipam, Bayernu, Unitedu, Chicagu in nemški reprezentanci, ter seveda ženi Ani Ivanović in družini za vso podporo," je Schweinsteiger zapisal na Twitterju.

