Juventusova legenda ima dovolj

"Sem Torinčan, moje sanje so bile, da bi igral za Juventus in to sem tudi storil," je dejal Marchisio na novinarski konferenci na Juventusovem stadionu.

V mladinskih selekcijah stare dame je začel že pri sedmih letih, prvo poklicno tekmo za člansko vrsto je zdaj 33-letni vezist odigral leta 2006, potem pa je dres Juventusa nosil še 12 sezon, vmes je eno kot posojen igralec preživel pri Empoliju.

Ho promesso al bambino che sognava di diventare calciatore, che avrei giocato fino a quando avessi provato meraviglia entrando in campo. Ma il cuore mi ha detto che stavo venendo meno alla promessa. Mi fermo, ma sento di dover dire grazie sogno, mi hai dato forza e felicità! pic.twitter.com/W3U0MIXtal — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 3, 2019

Po poškodbi kolena leta 2016 pa ni več našel stare forme, zato se je s klubom leta 2018 sporazumno razšel. Nove izzive je našel v Rusiji, toda tudi tam so ga mučile poškodbe, tako da je julija razdrl tudi pogodbo z Zenitom, zdaj pa je sklenil, da ima dovolj nogometa na poklicni ravni.

Z Italij je leta 2012 postal evropski podprvak. Foto: Reuters

Za Juve je odigral skoraj 400 tekem in med drugim osvojil sedem naslovov italijanskega prvaka ter štiri pokalne lovorike. Z Italijo je bil leta 2012 evropski podprvak.

