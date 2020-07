Barcelona: CAS zavrnil zahtevek Santosa glede prestopa Neymarja

Cas je določil, da je bila pogodba med Santosom in Neymarjem prekinjena sporazumno in da Barcelona ni kršila pogodbe o prestopu.

Santos je leta 2015 pri Casu vložil zahtevek za odškodnino za 61,2 milijona evrov, potem ko je Barca plačala določen znesek denarja Neymarjevemu očetu in družinskemu podjetju N in N, preden je pripeljala Neymarja.

"Cas je določil, da je bila pogodba med Santosom in Neymarjem prekinjena sporazumno in da Barcelona ni kršila pogodbe o prestopu, ko je plačala dodatne pristojbine očetovemu igralcu in N in N," je sporočila Barcelona.

Santos mora poravnati pravdne stroške

V izjavi je dodano, da je Cas naložil, da Santos Barceloni povrne pravdne stroške v višini 20.000 švicarskih frankov.

Prestop Neymarja iz Santosa v Barcelono je bil že na začetku v znamenju številnih zapletov, kar je privedlo do tega, da je vrhovno sodišče Španije sprožilo preiskavo goljufij in korupcije v primeru Neymarjevega prestopa.

Barcelona je Neymarju plačala 57 milijonov evrov, a se je izkazalo, da je celoten prestop katalonski klub stal več kot 92 milijonov, zato je vrhovno sodišče odločilo, da je Barca državo oškodovala za 9,1 milijona evrov.

Neymar je štiri leta igral za Barcelono, preden se je leta 2017 preselil v PSG za rekordnih 222 milijonov evrov.

