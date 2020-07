Real Madrid lahko uide Barceloni na +4

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši madridskega Reala lahko z današnjo zmago nad Alavesom poviša prednost pred Barcelono na štiri točke, pred tem pa se bosta v San Sebastianu pomerila Real Sociedad in Granada.

Na drugi današnji tekmi sta se Eibar in predzadnji Leganes razšla brez golov, tretja današnja tekma med Athleticom iz Bilbaa in Sevillo pa se je po preobratu končala z zmago slednjih (1:2), ki so se tako po točkah izenačili s tretjim Atleticom Jana Oblaka.

V španskem prvenstvu ima vodilni Real iz Madrida, ki bo danes gostil Alaves, točko prednosti pred drugouvrščeno Barcelono. Katalonska zasedba je v sredo v mestnem dvoboju premagala zadnjeuvrščeni Espanyol z 1:0.

Špansko prvenstvo, 35. krog: Torek, 7. julij:

Valencia : Valladolid 2:1 (1:0)

Gomez 30., Lee Kangin 89.; Garcia 47.



Celta Vigo : Atletico Madrid 1:1 (0:1)

Beltran 49.; Morata 1.

Jan Oblak je za Atletico branil vso tekmo. Sreda, 8. julij:

Betis : Osasuna 3:0 (2:0)

Rodriguez 4., Alfonso Pedraza 25., Alena 90.+8.



Getafe : Villarreal 1:3 (0:0)

Duro 80.; Cazorla 63./11-m, 85./11-m., Pena 90.+3. Barcelona : Espanyol 1:0 (0:0)

Suarez 56.

R.K.: Fati 50./Barcelona; Lozano 53./Espanyol Četrtek, 9. julij:

Eibar : Leganes 0:0



Mallorca : Levante 2:0 (1:0)

Cucho 40., Kubo 80.



Athletic Bilbao : Sevilla 1:2 (1:0)

Capa 28.; Banega 70., El Haddadi 74.



Petek, 10. julij:

19.30 Real Sociedad – Granada

22.00 Real Madrid – Alaves

Lestvica: 1. Real Madrid 34 tekem – 77 točk

2. Barcelona 35 – 76

3. Atletico Madrid 35 – 63

4. Sevilla 35 – 63

5. Villarreal 35 – 57

6. Getafe 35 – 53

7. Real Sociedad 34 – 51

8. Valencia 35 – 50

9. Athletic Bilbao 35 – 48

10. Granada 34 – 47

11. Osasuna 35 – 45

12. Levante 35 – 43

13. Betis 35 – 41

14. Valladolid 35 – 39

15. Celta Vigo 35 – 36

16. Eibar 35 – 36

17. Alaves 34 – 35

18. Mallorca 35 – 32

19. Leganes 35 – 29

20. Espanyol 35 – 24