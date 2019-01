Katanec po veliki drami proslavlja zgodovinsko zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši azijski nogometaši so zbrani v Združenih arabskih emiratih, kjer bo do 1. februarja potekalo azijsko prvenstvo. Med udeleženci največjega azijskega nogometnega dogodka sta tudi dva Slovenca. Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec je z Irakom v prvi tekmi premagal Vietnam (3:2), barve Palestine pa brani nogometaš ljubljanskega Brava Jaka Ihbeisheh.

Azijsko nogometno prvenstvo v bogati arabski državi poteka od 5. januarja do 1. februarja. Naslov brani Avstralija, med največje favorite za naslov pa spadajo Japonska, Južna Koreja, Iran in Savdska Arabija, ki je lani podobno kot kenguruji nastopila na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

V uvodnem nastopu sta se ekipi ZAE, ki jih vodi italijanski strateg Alberto Zaccheroni, in Bahrajna razšli brez zmagovalca (1:1). Gostitelji so si točko zagotovili z izenačenjem z bele točke v 88. minuti.

Evrogol Iličićevega soigralca za zmago Iraka

Slovenski strateg Srečko Katanec že ima izkušnje z azijskim prvenstvom. Ko je bil selektor ZAE, je leta 2011 vodil izbrano vrsto na največjem azijskem tekmovanju in v skupinskem delu osvojil zadnje mesto. Tokrat vodi Irak, s katerim se v skupini D meri z Vietnamom, Iranom in Jemnom.

V torek je v napetem srečanju s 3:2 premagal Vietnam in se kot selektor razveselil prve zmage na velikem tekmovanju. Čeprav so njegovi varovanci v prvem polčasu dvakrat zaostajali, so v zadnjih 30 minutah dvakrat zatresli mrežo Vietnama.

Atraktiven zadetek Iraka za 3:2

Zmagovalca je v 90. minuti odločil Ali Adnan. Zvezdnik Atalante je mojstrsko zadel s prostega strela in osrečil številne navijače Iraka, ki so tako korak bližje napredovanju. Katanec je proslavljal zgodovinsko zmago, saj je prvič kot selektor zmagal na velikem tekmovanju. Pred tem je kot selektor Slovenije na EP 2000 in SP 2020 oziroma selektor ZAE na azijskem prvenstvu leta 2011 ni dočakal.

Azijsko prvenstvo dobro pozna tudi Jaka Ihbeisheh. 32-letni Slovenec palestinskih korenin zastopa barve Palestine. Pred štirimi leti je na azijskem prvenstvu v Avstraliji dosegel zgodovinski prvi zadetek za izbrano vrsto na velikem tekmovanju. Letos bodo v skupini B njegove tekmice Avstralija, Sirija in Jordanija.

Tokrat so branilci naslova Avstralci v uvodu doživeli šok, ko so z 0:1 (0:1) izgubili z Jordanijo. Edini gol na tekmi je v 26. minuti dosegel Bani Yassen. V drugi tekmi skupine B sta se Sirija in Palestina razšli brez golov, Ihbeisheh ni dobil priložnosti za igro.

Kateri evropski klubi pogrešajo azijske zvezdnike? Tottenham, ki v angleškem prvenstvu zaseda visoko tretje mesto, kar nekaj časa ne bo mogel računati na pomoč Son Heung Mina. Foto: Reuters Zaradi azijskega prvenstva je oslabljeno kar nekaj močnih evropskih klubov. Tottenham pogreša južnokorejskega zvezdnika Son Heung Mina, Atalanta iz Bergama je brez iraškega branilca Alija Adnana, Marseille brez Japonca Hirokija Sakaija, berlinska Hertha brez Avstralca Mathewa Leckieja, Augsburg pogreša dva Južna Korejca (Ji Dong Won in Koo Ja Cheol), seviljski Betis Japonca Takashija Inuija, Newcastle Južnega Korejca Ki Sung Yuenga in Japonca Yoshinorija Mutoja, Werder Japonca Yuya Osaka, Southampton Japonca Mayo Yoshido, Celtic Avstralca Toma Rogica, Getafe Japonca Gakuja Shibasakija, Brighton & Hove Albion avstralskega vratarja Mathewa Ryana …

Na turnirju nastopa 24 ekip, ki so razdeljene v šest skupin. V osmino finala bo napredovalo 16 reprezentanc.