Kakšne posledice bo imelo neprimerno početje argentinskega vratarja, če sploh?

"Ko so čustva razgreta, jih je težko nadzorovati. Prihodnji teden, ko se bo vrnil v klub, se bova pogovorila o načinu proslavljanja," je po poročanju španskega časnika AS v zvezi s tem dejal trener Aston Ville Unai Emery.

Čeprav AS poroča, da je Emery dejal, da je zelo ponosen na Martineza, ki so ga razglasili za najboljšega čuvaja mreže na nedavnem svetovnem nogometnem prvenstvu, in da bi to moral čutiti vsak navijač Aston Ville, pa angleški mediji napovedujejo, da se rok trajanja 30-letnega Emiliana Martineza pri omenjenem angleškem prvoligašu počasi izteka.

Špekulira se celo o tem, da se bodo Martineza, ki si je na slovesni podelitvi individualnih priznanj zlato rokavico prislonil na mednožje, med proslavljanjem naslova prvakov v slačilnici Argentine zahteval minuto molka za francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja, na paradi prvakov v Buenos Airesu pa je s seboj nosil lutko z obrazom Mbappeja, skušali znebiti že v januarskem prestopnem roku.

Se Unai Emery res želi znebiti Martineza? Foto: Guliverimage

Mimogrede, njegova sporna dejanja so tako zmotila Francoze, da so podali celo uradno pritožbo na argentinsko nogometno zvezo. Pri francoski nogometni zvezi so v pojasnilu dodali, da jih je zmotilo šokantno in neobičajno Martinezovo proslavljanje naslova.

Glede na to, da je Argentincu zaradi športnega izkupička na nedavnem svetovnem prvenstvu v Katarju cena nedvomno zrasla, verjetno ne bo imel težav pri iskanju novega delodajalca.

Trener Aston Ville naj bi se medtem že zanimal za vratarske storitve Yassina Bounouja, vratarja Maroka, znanega pod vzdevkom Bono, ki je nase prav tako opozoril na mundialu v Katarju. Bono je trenutno čuvaj mreže pri Sevilli.

Emery naj bi se zanimal za maroškega vratarja Yassina Bounouja. Foto: Guliverimage

