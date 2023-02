Nove težave za City. Prihaja tekma sezone, Haaland pa v bolečinah.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden prinaša kar nekaj nogometnih vrhuncev. Začenja se izločilni del lige prvakov, na Otoku pa bodo vse oči uprte v sredin spopad vodilnih premierligašev. Arsenal bo pričakal Manchester City, ki se mu je z nedeljsko zmago nad Aston Villo približal na tri točke zaostanka, a za omenjen uspeh plačal drago ceno. Erling Haaland je namreč prejel močan udarec v desno nogo in odigral le en polčas. Navijači Cityja stiskajo pesti, da bo Norvežan vendarle nared za sredin derbi. Kaj pa je povedal trener Josep Guardiola?

Obdobje negotovosti, ki vlada okrog enega najbogatejših klubov na svetu zaradi suma o domnevnih finančnih malverzacijah, prinaša zelo pomemben spopad, na katerem si Manchester City, če želi v tej sezoni ubraniti naslov, ne sme privoščiti neuspeha. Sinje-modri odhajajo v London, kjer bodo skušali na Emiratesu prekrižati načrte vodilnemu Arsenalu. Topničarji niso zmagali že tri tekme zapored, City pa bi jih z zmago, obenem je potrebno priznati, da je odigral tekmo več od Londončanov, ujel po točkah.

Norvežan je po trku z argentinskim vratarjem Emilianom Martinezom ... Foto: Reuters

Angleški prvak je v nedeljo na Etihadu premagal Aston Villo s 3:1. Po prvem polčasu je vodil že s 3:0, takrat je gostiteljem v napadu pomagal tudi Erling Haaland. Norveški superzvezdnik, ki je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel že neverjetnih 25 zadetkov, se tokrat ni vpisal med strelce. Odigral je le prvi polčas, nato pa zaradi bolečin, posledic trka z vratarjem Aston Ville Emilianom Martinezom, raje zapustil zelenico.

''Prejel je boleč udarec, počutil se je neprijetno. Pri vodstvu s 3:0 nismo hoteli tvegati,'' je pojasnil njegov trener Josep Guardiola, ki ga v prihodnjih tednih čakajo zelo pomembni izpiti. Ne le gostovanje pri Arsenalu, ampak prihodnji teden tudi dvoboj v Leipzigu, kjer bo na prvi tekmi osmine finala lige prvakov gostoval pri Kevinu Kamplu in njegovih rdečih bikih.

... obležal v bolečinah. Foto: Reuters

City že dolgo sanja o evropskem naslovu, zato bo skušal v tej sezoni končno uresničiti dolgoletni cilj, obenem pa se ponovno zavihteti na angleški prestol. Zato bo sredin derbi z Arsenalom še kako pomemben. ''Če Haaland do takrat ne bo pripravljen za nastop, bomo pač izbrali nekoga drugega. Vseeno verjamem, da bo nared, a bomo videli,'' je španski strateg povedal po zmagi nad Aston Villo. Več konkretnega bo znanega po podrobnem zdravstvenem pregledu 22-letnega Skandinavca.

Najboljši strelec angleškega prvenstva je zapustil igrišče po prvem polčasu. Foto: Reuters

Na dvoboju proti Aston Villi je namesto Haalanda nadaljeval dvoboj Julian Alvarez, mladi argentinski zvezdnik, ki je konec prejšnjega leta blestel na SP 2022 v Katarju in pomagal gavčem do svetovnega naslova. Zanimivo je, da je bil takrat eden vidnejših argentinskih posameznikov tudi vratar Martinez. Ravno tisti, s katerim je trčil Haaland in pri tem prejel tako močan udarec v mečno mišico, da po prvem polčasu raje ni nadaljeval dvoboja.