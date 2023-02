Konec pravljice Manchester Cityja? Največji tekmeci bi ga vrgli iz lige.

Izsledki štiriletne preiskave, ki jo je opravilo vodstvo tekmovanja v najmočnejšem angleškem klubskem razredu, so izjemno neugodni za Manchester City. Ugotovljenih je bilo več kot 100 kršitev predpisov tekmovanja. Klubu, ki je v zadnjih letih kot za stavo osvajal lovorike, očitajo številne nepravilnosti. Da so skrivali pravi vir financiranja kluba, da so prijavili le del plač igralcev in trenerjev, da niso spoštovali predpisov finančnega ferpleja in pri tem namerno ovirali poskuse vpogleda v svoje posle.

Navijači Cityja si v teh dneh grizejo nohte, saj je usoda njihovega kluba negotova. Spada med najboljše na Otoku in v Evropi, v tej sezoni se znova poteguje za največji cilj, osvojitev lige prvakov, tej je bil najbližje leta 2021, ko mu je načrte v finalu prekrižal Chelsea. Vodstvo Premier league je opozorilo na številne nepravilnosti med letoma 2009 in 2018, zadeva pa je bila predana neodvisni komisiji, ki bo presodila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

Manchester City v tem trenutku v angleškem prvenstvu zaostaja le za Arsenalom. Foto: Reuters

Če bodo potrjene nepravilnosti, grozi klubu iz Manchestra kopica sankcij. Med njimi se omenjata tudi izključitev iz tekmovanja ter odvzem ligaških naslovov. Največji tekmeci, s katerimi se City meri na angleških zelenicah, tekmecu, ki se je zaradi suma o kršenju finančnih pravil znašel v težavah, ne nameravajo popuščati, niti mu ponuditi milosti. Po poročanju Sky Sports so Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United in Tottenham mnenja, da je treba City za nepravilnosti, če se bodo izkazale za resnične, kaznovati z najstrožjo kaznijo.

Na Etihadu so presenečeni nad zadnjimi dogodki zlasti zaradi obsežnega sodelovanja in količine podrobnih dokumentov, ki so jih predali vodstvu tekmovanja. Ne skrivajo presenečenja nad objavo domnevnih kršitev pravil Premier league. Pred obtožbami se nameravajo braniti in pozdravljajo pregled neodvisne komisije. ''Ta bo nepristransko proučila obsežno skupino neizpodbitnih dokazov, ki obstajajo v podporo njegovemu stališču. Zato se veselimo, da se bo ta zadeva enkrat za vselej končala," je City zapisal v sporočilu za javnost.