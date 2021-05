Antonio Valencia obesil kopačke na klin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekvadorski nogometaš Antonio Valencia je sporočil, da končuje kariero. Največji pečat je pustil pri angleškem velikanu Manchester Unitedu, za katerega je nastopal kar deset let in v tem času osvojil dva državna naslova, pokal FA in evropsko ligo.