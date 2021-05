Cavani še eno leto pri Unitedu

Štiriintridesetletni Cavani je v tej sezoni dosegel 15 golov v rdečem dresu in klubu pomagal do finala evropske lige, prav tako pa tudi do vsaj začasno drugega mesta na lestvici domačega prvenstva.

"Med sezono sem se navdušil nad klubom in vsem, kar predstavlja. Čutim globoko vez s soigralci in osebjem, ki dela v ozadju. To me vsak dan motivira in vem, da lahko skupaj naredimo velike stvari," je dejal Cavani.

"Ko je Edinson podpisal pogodbo z nami, sem dejal, da bo prinesel energijo, moč in vodstvene sposobnosti v to ekipo in za zdaj se je to tudi uresničilo," pa je povedal trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, ki je dodal, da Cavani zadnji zapušča treninge in s tem daje zgled mlajšim igralcem.

Cavani je v Manchester prišel oktobra lani, potem ko je bil po sedmih sezonah s francoskim PSG prost igralec. S PSG je osvojil šest naslovov francoskega prvaka, za Urugvaj pa je na 118 tekmah dosegel 51 golov.

V karieri je igral še za Danubio, Palermo in Napoli.