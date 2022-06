Hrvat, ki je navduševal pri Olimpiji, dvignil prah s prestopom v Srbijo

Ko je Ante Vukušić v sezoni 2019/20 nosil dres Olimpije, je dosegel kar 26 zadetkov in bil prepričljivo najboljši strelec prvenstva. Z zmaji je za las ostal brez naslova, ki je končal v rokah Celjanov, v prihodnji sezoni pa je z zmaji odigral le še sedem tekem. Znašel se je v nemilosti takratnega trenerja Olimpije Dina Skenderja in se razočarano poslovil od slovenske prestolnice. Od takrat je šla njegova krivulja uspešnosti v karieri le še navzdol.

Pri FCSB v Bukarešti je po nesporazumih z vodstvom kluba ostal le kratek čas, v začetku leta se je odločil za spremembo in se dokazoval v BiH pri Tuzla Cityju. Zdaj odhaja še nekoliko bolj vzhodno, v srbski Lazarevac. Novi delodajalci so ga prepričali z vizijo in velikim zaupanjem, saj so v 31-letnem Dalmatincu prepoznali zvezdnika, s katerim bi lažje naskakovali cilj, preboj v Evropo.

Vukušića, nekdanjega dragulja in otroka splitskega Hajduka, so po sklenitvi sodelovanja zasuli komentarji z nacionalističnimi zbadljivkami in izkazovanjem presenečenja, da si je Vukušić po Italiji (Pescara), Švici (Lausanne), Belgiji (Beveren), Nemčiji (Greuther Fürth), Rusiji (Tosno), Poljski (Olimpia Grudziadz), Sloveniji (Krško in Olimpija), Romuniji (FCSB) in BiH (Tuzla City) našel novega delodajalca ravno v Srbiji.

"Najbolj me motijo tisti, ki se delijo zaradi takšnih in drugačnih razlik"

"Res je, naši državi sta bili v vojni, a se o tem nisem nikoli pogovarjal prav z nobenim Srbom. Zakaj bi se? Vedno smo se dobro razumeli, si pomagali med seboj." Foto: Grega Valančič/Sportida Izkušeni napadalec, ki velja za osebo odprtega duha, je del odgovora o tem, zakaj je izbral Srbijo, podal pred leti v sobotnem intervjuju za Sportal, ko je na vprašanje, da se veliko druži z nogometaši iz držav, zraslih na pogorišču nekdanje Jugoslavije, umirjeno pojasnil: ''Vedno me zanima le to, kakšen človek si. Kakšna oseba si. Nič drugega. Zaradi mene si lahko kdor koli, s katere koli celine, katere koli rase ali vere. Če si prava oseba, se bom s teboj vedno rad družil. Vsi smo ljudje. Najbolj me motijo tisti, ki se delijo zaradi takšnih in drugačnih razlik. Na primer vere. Ali si musliman, pravoslavec ali katolik. V klubih sem imel pogosto več soigralcev iz Srbije kot pa Hrvaške. Res je, naši državi sta bili v vojni, a se o tem nisem nikoli pogovarjal prav z nobenim Srbom. Zakaj bi se? Vedno smo se dobro razumeli, si pomagali med seboj. Smo nova generacija, pomembni so prijateljstvo, človeški odnosi. Še v vsaki ekipi od Pescare naprej sem si slačilnico delil z vsaj enim Srbom. Tako je (bilo) tudi v Olimpiji,'' je navdušil z odgovorom novopečeni napadalec Kolubare.