Liverpool za Urugvajca pripravil 100 milijonov evrov

V poletnem prestopnem roku se obeta nov posel z vrtoglavim zneskom. Real Madrid je nedavno sklenil sodelovanje z mladim Francozom Aurelienom Tchouamenijem, za katerega je odštel Monacu 80 milijonov evrov, skupaj z bonusi pa bi lahko odškodnina narasla na 100 milijonov evrov. Podobne številke se omenjajo pri poletnem nakupu Liverpoola, ki želi v svoje vrste pripeljati napadalca Benfice Darwina Nuneza. Mladi Urugvajec šteje 22 let, trenerja Jürgena Kloppa pa je navdušil s predstavami zlasti v četrtfinalu lige prvakov, ko je dvakrat zatresel mrežo Liverpoola.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P