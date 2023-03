Vrag je vzel šalo, Ante Šimundža bi lahko izgubil službo

Slovenski nogometni trener Ante Šimundža bi lahko v kratkem ostal brez službe v Bolgariji. Lani je popeljal Ludogorec do naslova prvaka in nadaljeval neverjeten niz kluba iz Razgrada, ki je postal bolgarski prvak 11. zapored, v tej sezoni pa ni tako prepričljiv. Po nepričakovanem spodrsljaju proti Pirinu za vodilnim CSKA zaostaja že štiri točke. Mariborčan je prevzel odgovornost za poraz, navijači kličejo po spremembah, bolgarski mediji pa poročajo, da bi lahko Ludogorec v kratkem prevzel Ivajlo Petev, Šimundžo pa "selijo" v Celje.

Če bi Ludogorec, serijski bolgarski prvak, letos prvič po 11 letih ostal brez naslova, bi bil to velik udarec za bogatega lastnika Kirila Domuščijeva, ki želi klub iz Razgrada popeljati do vidnejših uspehov tudi v Evropi. Foto: Reuters Ludogorec je padel v rezultatsko krizo. Na zadnjih treh tekmah ni zmagal, kar je nenavadno za bolgarsko ekipo, vajeno neprestanih uspehov. Na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah so izbranci Anteja Šimundže osvojili le eno točko, na nobeni pa niso niti enkrat zatresli mreže tekmeca. Najprej so na derbiju remizirali z 0:0 pri Levskem, velikanu iz Sofije, ki ga je v dveh različnih časovnih obdobjih vodil nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, kaplja čez rob pa je bil nedeljski domači poraz proti skromnemu Pirinu (0:1), po katerem se je 51-letni Mariborčan posul s pepelom in prevzel odgovornost za poraz.

Ludogorec ostaja v igri za dvojno krono, a je po zadnjih neuspehih zaostanek za vodilnim CSKA iz Sofije zrasel na štiri točke. Vrag je vzel šalo, navijači so mnenja, da bi se moral klub odločiti za menjavo trenerja. Vidno razočarani Šimundža se po tekmi sploh ni ustavil pred mikrofoni. Pozneje, ko je bila glava že manj vroča, se je javno opravičil in se posul s pepelom. "Prevzemam popolno odgovornost za poraz, igralci niso krivi. Sprejel bom vsakršno odločitev klubskega vodstva," je dejal po nepričakovanem porazu proti predzadnjeuvrščenemu bolgarskemu prvoligašu, ki je njegov najbolj boleč poraz, odkar deluje v Bolgariji.

Petev namesto Šimundže, ta pa v Celje?

Bolgar Ivajlo Petev (levo) je pred leti na Hrvaškem vodil zagrebški Dinamo in se v prvenstvu meril tudi z Matjažem Kekom (Rijeka). Foto: Grega Valančič/Sportida Bolgarski mediji namigujejo, da bi se lahko v kratkem zgodila menjava. Na poti v Razgrad naj bi bil Ivajlo Petev, ki je nazadnje vodil izbrano vrsto Bosne in Hercegovine. Razgrad pozna zelo dobro, radi ga imajo tudi navijači. Ludogorec je vodil med letoma 2010 ni 2013, dvakrat postal prvak (2012 in 2013) in načel niz, ki traja vse do danes. V tej sezoni Ludogorcu grozi, da po 11 letih ne bo najboljši v Bolgariji. Šimundži se tako resno maje stolček, po poročanju bolgarskega Sportala bi ga lahko nasledil Petev in že konec tedna vodil ekipo na prvenstveni tekmi proti klubu Černomore iz Varne.

Bolgarski Sportal dodaja, da naj bi se Šimundža "po poročanju slovenskih medijev" spogledoval tudi s selitvijo v Celje, kjer se maje stolček ruskemu strategu Romanu Pilipčuku. Če bi se to zgodilo, bi se Šimundža znašel skoraj v domačem okolju, saj bi računal na kar štiri člane šampionske zasedbe Mure. Na Nina Kouterja, Luko Bobičanca, Matka Obradovića in Žana Karničnika, ki ga je vodil tudi v Bolgariji.

Šimundža je sicer svojo trenersko pot v Bolgariji začel imenitno. Ko se je v začetku leta 2022 pridružil Ludogorcu, je spretno krmaril do novega naslova bolgarskega prvaka, ki ga je osvojil z veliko prednostjo in ga zagotovil že štiri kroge pred koncem. V Evropi je načrtoval preboj v ligo prvakov, nekaj, kar je v trenerski karieri že dosegel z Mariborom, a se mu je zataknilo ob hrvaški oviri.

Ludogorec Razgrad je osvojil naslov bolgarskega prvaka že 11. zapored. Foto: Reuters

Proti Dinamu je izgubil po hudem boju, polnem spornih sodniških odločitev, ob katerih so navijači Ludogorca nemočno opozarjali, da so bile v prid hrvaškemu prvaku. Šimundža je nato ujel tolažilno nagrado, zaigral v skupinskem delu evropske lige, kjer se je izkazal, doma premagal tudi Mourinhovo Romo in si priigral nastope v spomladanskem izločilnem delu. Tam je bil zelo blizu preboju med 16 najboljših, a ga je po izvajanju kazenskih strelov izločil belgijski Anderlecht.