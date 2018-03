Anglija trepeta za usodo prvega zvezdnika

Harry Kane

Tottenham je v tednu, ko je ostal brez četrtfinala lige prvakov in po dramatični tekmi na Wembleyju izpadel proti Juventusu (1:2), doživel še en udarec. V nedeljo je resda navdušil na gostovanju pri Bournemouthu, kjer je premagal češnje s 4:1 in se na lestvici povzpel na tretje mesto, a je za zmago plačal visok davek.

Je obnovil nekdanjo poškodbo?

Ostal je brez najboljšega igralca, vročega strelca, ki je v zadnjih mesecih polnil mreže tekmecev kot za stavo. Harry Kane, ki je s 24 zadetki trenutno prvi strelec angleškega prvenstva (prvo mesto si deli z nogometašem Liverpoola Mohamedom Salahom), je v nedeljo odigral le 34 minut.

Usoden je bil trk z vratarjem Asmirjem Begovićem. Foto: Reuters

Po trku z vratarjem Bournemoutha, reprezentantom Bosne in Hercegovine Asmirjem Begovićem, je začutil bolečino v desnem gležnju. Navijači Tottenhama so obnemeli, saj se jim je pred očmi vrnil spomin na prejšnjo sezono, v kateri je moral Kane zaradi poškodbe desnega gležnja počivati slaba dva meseca. Med septembrom in novembrom 2016 ni mogel pomagati soigralcem, gleženj pa mu jo je ponovno zagodel v spomladanskem delu sezone 2016/17, ko je moral prisilno počivati dva tedna in pol.

Pochettino ne skriva zaskrbljenosti

Da si je Kane poškodoval desni gleženj, najverjetneje ligamente, je ob polčasu dvoboja za Sky Sports dejal trener Mauricio Pochettino in dodal, da bi bila lahko poškodba podobna tisti iz prejšnje sezone. Argentinski strateg je bil po tekmi zaskrbljen.

Bo najboljši strelec angleškega prvenstva (v sezoni 2016/17 je kljub zdravstvenim težavam dosegel 29 zadetkov) lahko na SP 2018 odpotoval v polni pripravljenosti? Foto: Reuters

''Skrbi me. Do ponedeljka, ko bo opravil pregled, o tem ne morem povedati nič več,'' je dejal Pochettino. Med tednom ga je v slabo voljo spravil italijanski prvak Juventus, v nedeljo pa se je resda razveselil pomembne zmage, s katero je sporočil tekmecem, da je hitro prebolel evropski izpad, a je pri tem tudi ostal brez vodilnega strelca.

Brez Kana boljši, izjemen niz Južnokorejca Son Heung-Min je v zadnjem obdobju najboljši strelec Pocchetinove čete. Foto: Reuters Zanimivo je, da je bil Tottenham v trenutka, ko je Kane zapustil igrišče, v zaostanku. Bournemouth je vodil z 1:0. Nato je v 34. minuti namesto poškodovanega zvezdnika na zelenico prišel Argentinec Erik Lamela, Tottenham pa je že v naslednji minuti izenačil na 1:1. V nadaljevanju je brez večjih težav upravičil vlogo favorita, zmagal s 4:1 in na lestvici prehitel Liverpool. Na zadnjih tekmah je v izjemni strelski formi Južnokorejec Son Heung-Min. V zadnjih štirih nastopih se je veselil kar sedmih zadetkov.

Največje angleško orožje za SP 2018

Če bi se v ponedeljek, ko čaka Kana pregled z magnetno resonanco, izkazalo, da bo potreboval veliko časa za vrnitev na igrišče, bo ogrožen tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Kane od največjega tekmovanja, kar ga pozna nogometa, pričakuje veliko.

Tako je lani zatresel slovensko mrežo na Wembleyju. Foto: Reuters

V kvalifikacijah je blestel, njegovo moč pa je občutila tudi Slovenija. Ko je izgubila v izdihljajih srečanja na Wembleyju, je mrežo Jana Oblaka zatresel prav 24-letni napadalec iz Walthamstowa. Angleška reprezentanca bo v tem mesecu odigrala prijateljski tekmi z Italijo in Nizozemsko.