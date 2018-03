Incident zasenčil derbi: obračun nogometašev in navijačev v Londonu

Angleško prvenstvo, 30. krog

V 30. krogu angleške premier lige je Manchester United z dvema goloma Marcusa Rashforda premagal Liverpool z 2:1, a je derbi kroga zasenčilo dogajanje na Olimpijskem štadionu v Londonu, kjer je po novem porazu West Ham Uniteda prišlo do navijaških incidentov. Prvak Chelsea je z 2:1 premagal Crystal Palace.

Obračun vezista West Ham Uniteda Marka Nobla in enega izmed navijačev v Londonu. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

West Ham United, ki se bori za obstanek, je izgubil še tretjo prvenstveno tekmo v nizu, potem ko ga je v Londonu s 3:0 premagal Burnley. Na tekmi na Olimpijskem štadionu je bilo zelo burno. Ko so gostje v 66. minuti zadeli za vodstvo z 2:0, je namreč na zelenico vdrlo nekaj navijačev West Ham Uniteda.

Eden izmed njih je pristopil do vezista domačih Marka Nobla, ta pa je z njim obračunal in ga vrgel na tla. Tekma je bila nekaj časa celo prekinjena, a so jo nato le pripeljali h koncu.

Manchester United je na Old Traffordu z dvema goloma Marcusa Rashforda z 2:1 premagal Liverpool. Foto: Reuters

Marcus Rashford odločil derbi že po 24 minutah

Na derbiju na Old Traffordu je Manchester United, ki je nastopil brez poškodovanega Paula Pogbaja, dosegel pomembno zmago, s katero se je utrdil na drugem mestu, na katerem ima zdaj pred Liverpoolom pet točk prednosti. Obračun velikih tekmecev je že v prvi polovici prvega polčasa odločil angleški napadalec Marcus Rashford, ki je zabil oba gola za vodstvo z 2:0.

Gostje so gol za kanček upanja dosegli v 66. minuti, ko je z nespretnim posredovanjem za zelo atraktiven avtogol poskrbel domači branilec Eric Bailly, a je gostom za izenačenje zmanjkalo časa.