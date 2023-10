V Angliji bo zelo vroče

Deveti krog angleškega prvenstva bo danes postregel z dvema vročima lokalnima derbijema. Za uvod se bosta v času kosila na Merseyside derbiju na Anfieldu udarila Liverpool in Everton, zatem pa se na Stamford Bridgu obeta še londonski spopad Chelseaja in Arsenala. Zanimiv obračun se obeta tudi na Etihadu, kjer Manchester City po dveh zaporednih porazih v premier ligi čaka težka naloga proti neugodnemu Brightonu.

Za uvod bo vroče v Liverpoolu, kjer bodo Redsi v vedno napetem lokalnem derbiju gostili Everton. Zasedba Jürgena Kloppa je med reprezentančnim premorom ostala brez Andyja Robertsona, ki je na tekmi Škotske utrpel izpah rame in bo potreboval operacijo, kljub temu pa so v taboru Liverpoola prepričani, da bodo kos naslednjemu izzivu. Na strani Liverpoola je tudi zgodovina, saj so Redsi na zadnjih 28 Merseyside derbijih izgubili le enkrat, zmagali so štirinajstkrat. Merseyside derbi je v premier ligi do zdaj poskrbel za kar 22 rdečih kartonov, kar je več od vseh preostalih obračunov v angleškem prvenstvu. Liverpool je na zadnjih 45 domačih tekmah v premier ligi izgubil le enkrat, so pa na zadnjih desetih ligaških domačih tekmah Redsi le enkrat v desetih srečanjih mrežo ohranili nedotaknjeno.

Liverpool zaradi operacije rame dlje časa ne bo mogel računati na Andyja Robertsona, Mohamed Salah pa bo na tekmi z Evertonom lovil svoj 200. zadetek v karieri, 142 od 199 jih je dosegel za Liverpool. Foto: Reuters

Everton se na sosednji stadion podaja z dobro popotnico, saj je ekipa Seana Dycha dobila zadnji dve izmed treh tekem, toliko zmag so pred tem nogometaši Evertona zabeležili na zadnjih 16 tekmah. "To je posebna tekma, tekma z res veliko pritiska. A igralci so takšnih tekem navajeni. Everton je v dobrem momentu z dobrimi rezultati, a mi smo pripravljeni," je pred tekmo dejal Jürgen Klopp, ki je na klopi Liverpoola proti Evertonu na 17 tekmah izgubil le enkrat. "To bo pravi derbi, eden največjih, kar jih poznam," pa je pristavil Sean Dyche.

Vroče tudi v Londonu

Zatem se bosta v londonskem derbiju spopadla Chelsea in Arsenal, ki ima sicer na lestvici kar devet točk več od tokratnega tekmeca, a že večkrat se je pokazalo, da so derbiji zgodba zase. Topničarji se sicer v obračun podajajo z boljšo popotnico, saj so dobili zadnjih šest izmed sedmih srečanj s Chelsejaem v vseh tekmovanjih. Če bi Arsenal zmagal še danes, bi prvič v zgodovini proti Chelseaju vknjižil štiri zaporedne zmage. Na drugi strani je Chelsea po skromnem vstopu v sezono v zadnjih dveh krogih zabeležil dve zmagi, če bi bil uspešen še danes, bi prvič po lanskemu oktobru vknjižil tri zaporedne zmage v premier ligi. V zadnjih dveh tekmah je Chelsea, ki se strelsko prebuja, dosegel šest zadetkov, enega več kot na prejšnjih šestih tekmah.

Chelsea je v zadnjih tednih našel boljšo formo. Foto: Reuters

"To bo velika tekma, med tema dvema kluboma je veliko zgodovine. To sezono me je Chelsea zelo navdušil, zaslužijo si veliko boljši izkupiček, kot ga imajo zdaj," je pred srečanjem dejal trener Arsenala Mikel Arteta. "Na takšne tekme se ni težko pripravljati, ker so igralci zelo motivirani. Računamo na pomoč navijačev. Vemo, da bo težko, in sam res uživam v takšnih tekmah," pa je na drugi strani dejal trener Blues Mauricio Pochettino.

Vodilni na delu v ponedeljek

Zvečer bo Manchester United gostoval pri zadnjem Sheffield Unitedu, v nedeljo se obeta srečanje med Aston Vill in West Hamom. Krog pa bosta v ponedeljek sklenila vodilni Tottenham in Fulham.

Angleško prvenstvo, 9. krog:

Sobota, 21. oktober::

Nedelja, 22. oktober:

Ponedeljek, 23. oktober:

Lestvica: