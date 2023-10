Messi ali Haaland? Pepov odgovor vas bo nasmejal. #video

Čez 10 dni bo podeljena zlata žoga, najbolj prestižna individualna nagrada v svetu nogometa. Osmič Lionelu Messsiju ali prvič Erlingu Haalandu? To so na zadnji novinarski konferenci vprašali trenerja Manchestra Cityja Pepa Guardiolo in ta je odgovoril v svojem slogu. Poglejte v videu.

Trener Pep Guardiola je v pred leti v Barceloni treniral Lionela Messija. Ta je decembra z Argentino postal svetovni prvak, njegov zdajšnji varovanec Erling Haaland pa je za trojček lovorik z Manchesterom zabil 52 golov na 53 tekmah. "Če bi lahko glasovali, za koga bi?" se je glasilo novinarsko vprašanje na zadnji novinarski konferenci. Guardiolo je vprašanje nasmejalo, nas pa njegov odgovor.

Novinarske konference s Pepom Guardiolo so vedno zanimive. Tudi zadnja je bila. Foto: Reuters "Vedno pravim, da bi morali biti za zlato žogo dve kategoriji: ena za Messija in ena za vse ostale. Seveda bi moral zmagati Haaland. Mi smo osvojili trojček lovorik, on je zabil 50 ... Ne vem ... Milijon golov. Ampak seveda Messi ... Najslabša sezona za Messija je najboljša za vse ostale nogometaše. Oba si zaslužita. Kaj naj torej rečem? Egoistično bi rekel Erling, ker nam je pomagal osvojiti, kar smo osvojili. To bi mi bilo všeč," je odgovoril trener Cityja in dodal, da ne bo imel pa nič proti, če bo zlata žoga za leto 2023 vendarle šla Messiju.