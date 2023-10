City bled kot že dolgo ne, Arsenal slavi po 15 tekmah

Osmi krog angleške premier lige je prinesel dvoboj med ekipama, ki sta se v prejšnjem prvenstvu borili za naslov prvaka: Arsenal je gostil in z 1:0 premagal Manchester City. Sinjemodri so bili topničarjem pravi trn v peti, saj jih v ligi niso premagali 15 tekem, od tega so prejšnjih 12 izgubili. Na prvi tekmi kroga je z golom Mickyja van de Vena Tottenham z 1:0 premagal Luton. Chelsea je Burnley odpravil s 4:1, Manchester United pa Brentford z 2:1. Je pa Liverpool z Brightonom zgolj remiziral (2:2).

Že osmi krog je dal dvoboj ekip, ki sta se v prejšnjem angleškem prvenstvu borili za naslov državnega prvaka: Arsenal je na stadionu Emirates gostil Manchester City. Ekipi, ki v zadnjih dveh sezonah igrata najboljši nogomet v Angliji, sta nas v prvem polčasu pustili precej hladne. Joško Gvardiol in Nathan Ake sta imela na začetku tekme dve polpriložnosti, to je bilo pa tudi vse. V drugem polčasu je bil City napadalno bled kot že dolgo ne, a kazen je prišla šele v 87. minuti. Arsenal je izkoristil zmedo v kazenskem prostoru gostov ter za vodstvo in zmago z 1:0 je zadel Gabriel Martinelli.

Arsenal ima zdaj tako kot Tottenham na vrhu premier lige 20 točk, City je na tretjem mestu z 18 točkami, Liverpool pa na četrtem s 17.

Gabriel Martinelli Foto: Reuters Arsenal je v prejšnji sezoni prav dvoboj s Cityjem stal lovorike, saj je izgubil oba. Še več: nogometaši iz Manchestra so londonske tekmece premagali tudi v pokalu FA. Arsenal Cityja v premier ligi ni premagal že vse od decembra 2015! Takrat sinjemodrih še ni vodil Pep Guardiola, s katerim so spomladi osvojili ligo prvakov. To je zadnjih 15 tekem. Še več: zadnjih 12 medsebojnih tekem v premier ligi so Londončani izgubili, kar je njihov najdaljši niz porazov v zgodovini proti katerikoli ekipi. Je pa letos poleti Arteta vendarle dobil dvoboj s španskim strategom: Arsenal je po streljanju 11-metrovk dobil angleški superpokal (community shield).

Guardiola: Arsenal je nazaj

Dva dni pred tekmo je Guardiola o Arsenalu govoril z izbranimi besedami: "So zelo dobra ekipa. Prejšnjo sezono so se borili za naslov. In to sezono so znova tukaj. Da, Arsenal je nazaj, kjer je bil že, ko sem bil sam še mlad oziroma sem začel trenersko kariero v Barceloni. Ko sem prišel sem, ga ni bilo nekaj let, zdaj pa je nazaj. In je kandidat za naslov prvaka. Ko pogledaš na koledar tekem, veš, da je gostovanje na Emiratesu eno najtežjih."

Tottenham bliže vrhu, Liverpool zapravil priložnost

Nogometaši Tottenhama so po zmagi v gosteh proti Lutonu z 1:0 zasedli vrh angleškega prvenstva. Edini zadetek na prvi tekmi kroga sta zrežirala letošnja novinca v dresu Spursov. V 52. minuti je podajo Jamesa Maddisona izkoristil Mickey van de Ven. Tottenham je celoten drugi polčas odigral z igralcem manj, potem ko je bil po dveh rumenih kartonih v izdihljajih prvega izključen Yves Bissouma. Varovanci avstralskega stratega Angea Postecoglouja so po osmih tekmah zbrali 20 točk.

Scott McTominay Foto: Reuters Manchester United se je na domačem stadionu srečno rešil proti Brentfordu. Še do 93. minute so varovanci Erika ten Haga zaostajali z 0:1, nato pa je dva gola dosegel rezervist Scott McTominay. Prvega v tretji, drugega pa v sedmi minuti sodnikovega dodatka. V igro je vstopil v 87. minuti.

Liverpool je imel na nedeljski tekmi osmega kroga premier lige priložnost, da se približa vrhu lestvice, a je Brighton po neodločnosti v obrambi rdečih ob prostem strelu izenačil na 2:2 v 78. minuti prek Lewisa Dunka. Brighton je povedel v 20. minuti po golu Simona Adingre, nato pa je še pred polčasom dvakrat zadel Mohamed Salah. Najprej je bil natančen v 40. minuti, pet minut kasneje pa je izkoristil še najstrožjo kazen.

