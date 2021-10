Chelsea napolnil mrežo Norwicha, prvi hat-trick Mounta

Deveti krog v Angliji v nedeljo ponuja večni derbi med Manchester Unitedom in Liverpoolom. Vlogo gostitelja tokrat prevzemajo rdeči vragi. Vodilni Chelsea je s kar 7:0 nadigral Norwich, krog pa sta že v petek odprla Arsenal in Aston Villa (3.1).

Londonski Chelsea je že v prvem polčasu kljub odsotnosti Belgijca Romeluja Lukakuja in Nemca Tima Wernerja že do polčasa razrešili vse dvome o zmagovalcu. Za vodstvo s 3:0 so poskrbeli Mason Mount, Callum Hudson-Odoi in Reece James.

Izjemno strelsko popoldne modrih je v drugem polčasu nadaljeval Ben Chilwell, nato pa smo videli tudi gol Norwicha, a Maximillian Aarons je zatresel lastno mrežo. Gostje so po dveh rumenih kartonih in posledično rdečem ostali še brez Benjamina Gibsona. Mount je nato sicer zapravil enajstmetrovko, kasneje pa do konca srečanja zabil še dvakrat in se veselil prvega "hat-tricka" v karieri.

Sedem golov smo danes videli še na srečanju Everton - Watford, kjer so gostje v zadnjih 15 minutah zabili kar štirikrat in se veselili izdatne zmage z 2:5. Zadnje sobotno srečanje bo zagotovo zanimivo, saj Manchester City odhaja k letos odličnemu Brightonu.

"Teater sanj" gosti veliki derbi

Foto: Reuters Brez dvoma pa bo srečanje, ki bo poželo največ pozornosti, tisto, ki bo v nedeljskih pozno popoldanskih urah odigrano v "teatru sanj". Angleška velikana sta do zdaj med seboj odigrala že 207 srečanj, kar nekaj prednosti pri zmagah pa imajo tokratni gostitelji (81 : 68), a v zadnjih letih je nekoliko drugače, saj Liverpool proti večnim rivalom poraza v premier league ne pozna vse od marca 2018. V tem času je dobil tri srečanja, tri pa so se končala brez zmagovalca.

Obe moštvi sta med tednom blesteli v ligi prvakov. Liverpool je slavil na zahtevnem gostovanju pri madridskem Atleticu, rdeči vragi pa so v drugem polčasu pripravili izjemen preobrat proti Atalanti.

Angleško prvenstvo, 9. krog Petek, 22. oktober:

Arsenal : Aston Villa 3:1 (2:0)

Partey 23., Aubameyang 45.+6, Smith Rowe 56.; Ramsey 82. Sobota, 23. oktober:

Chelsea : Norwich City 7:0 (3:0)

Mount 8., 85./11m, 91., Hudson-Odoi 18., James 42., Chilwell 57., Aarons 62./ag



Crystal Palace : Newcastle United 1:1 (0:0)

Benteke 56.; Wilson 65. Everton : Watford 2:5 (1:1)

Davies 3., Richarlison 63.; King 13., Kučka 78., King 80., 86.,Dennis 90.+1. Leeds United : Wolverhampton 1:1 (0:1)

Rodrigo 90.+3/11m; Hwang Hee-Chan 10. Southampton : Burnley 2:2 (1:1)

Livramento 41., Broja 50.; Cornet 13., 57. 18.30 Brighton - Manchester City Nedelja, 24. oktober:

15.00 Brentford - Leicester City

15.00 West Ham - Tottenham

17.30 Manchester United - Liverpool