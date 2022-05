Ronaldu se je "smejalo" po katastrofi Man Uniteda

Nogometaši Liverpoola imajo danes priložnost, da z ugodnim rezultatom na derbiju 36. kroga proti Tottenhamu vsaj do jutri prehitijo Manchester City, ki bo v nedeljo gostil Newcastle. Tretjeuvrščeni Chelsea, ki dobiva nove lastnike, je zapravil vodstvo z 2:0 proti Wolverhamptonu in si otežil osnoven cilj, preboj v ligo prvakov. Pravcato katastrofo je v Brightonu doživel Manchester United. Nekdanji klub Jana Mlakar ga je ponižal s 4:0, prvemu zvezdniku rdečih vragov Cristianu Ronaldu pa je ob silni nemoči sililo na smeh, kar ni ušlo otoškim medijem.

Na Otoku je vse bolj vroče. Dvoboj za prvaka med Liverpoolom, ki v tej sezoni naskakuje kar četvorno krono, ter vodilnim Manchester Cityjem, ki je pred dnevi v Madridu zapravil dobljeno in ostal brez finala lige prvakov, bo postregel z marsičem zanimivim tudi ta konec tedna. Rdeči lahko z zmago v derbiju 36. kroga nad Tottenhamom skočijo na prvo mesto, branilec naslova City pa bo v nedeljo gostil Newcastle.

Galebi ponižali zvezdnike iz Manchestra

Sobota je postregla z novim spodrsljajem Manchester Uniteda, ki pod vodstvom Ralfa Rangnicka izgublja stik z najboljšimi angleškimi klubi. Rdeči vragi so bili povsem neprepoznavni na gostovanju v Brightonu, kjer so jih galebi odpravili s kar 4:0. Prvi zvezdnik Uniteda Cristiano Ronaldo se ni mogel zadržati, nemoči klubskega velikana se je tako čudil, da mu je sililo na smeh. Brighton je vse zadetke dosegel že po 60 minutah.

Ronaldo didn't hide his reaction to the result #mufc https://t.co/4dm2SUdsBo — Man United News (@ManUtdMEN) May 7, 2022

Watford izpadel iz premier lige

Novi lastnik Chelseaja Američan Todd Boehly ni skrival razočaranja, ko je Wolverhampton v sedmi minuti sodnikovega podaljška izenačil na 2:2. Foto: Reuters Na Otoku ne bo več v elitni nogometni druščini igral Watford. Po porazu v Londonu pri Crystal Palaceu (0:1) je ostal brez vseh možnosti za obstanek. Tako se seli v drugi kakovostni ligaški razred v Angliji (championship), kjer bo v prihodnji sezoni nastopal tudi zadnjeuvrščeni premierligaš Norwich City.

Na srečanju v Londonu med Chelseajem in Wolverhamptonom je bilo zanimivo do zadnjih sekund. Modri, ki jih je v živo spremljal tudi novi lastnik, so vodili že z 2:0, nato pa je sledil preobrat gostov. Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je sedma minuta, so prek Conorja Coadyja izenačili na 2:2.

Angleško prvenstvo, 36. krog: Sobota, 7. maj:

Crystal Palace : Watford 1:0 (1:0)

Brentford : Southampton 3:0 (2:0)

Burnley : Aston Villa 1:3 (0:2)

Chelsea : Wolverhampton 2:2 (0:0)

Brighton : Manchester United 4:0 (1:0)



20.45 Liverpool - Tottenham Nedelja, 8. maj:

15.00 Arsenal - Leeds United

15.00 Leicester - Everton

15.00 Norwich - West Ham

17.30 Manchester City - Newcastle