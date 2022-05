Chelsea zapravil zmago v 97. minuti, slovo Watforda

Na Otoku ne bo več v elitni nogometni druščini igral Watford. Po porazu v Londonu pri Crystal Palaceu (0:1) je ostal brez vseh možnosti za obstanek. Tako se seli v drugi kakovostni ligaški razred v Angliji (championship), kjer bo v prihodnji sezoni nastopal tudi zadnjeuvrščeni premierligaš Norwich City.

Na srečanju v Londonu med Chelseajem in Wolverhamptonom je bilo zanimivo do zadnjih sekund. Modri, ki jih je v živo spremljal tudi novi lastnik, so vodili že z 2:0, nato pa je sledil preobrat gostov. Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je sedma minuta, so prek Conorja Coadyja izenačili na 2:2.

Angleško prvenstvo, 36. krog: Sobota, 7. maj:

Crystal Palace : Watford 1:0 (1:0)

Brentford : Southampton 3:0 (2:0)

Burnley : Aston Villa 1:3 (0:2)

Chelsea : Wolverhampton 2:2 (0:0) 18.30 Brighton - Manchester United

20.45 Liverpool - Tottenham Nedelja, 8. maj:

15.00 Arsenal - Leeds United

15.00 Leicester - Everton

15.00 Norwich - West Ham

17.30 Manchester City - Newcastle