Kako se bosta Arsenal in Liverpool odzvala po zaušnicah?

Najboljše tri ekipe v angleškem prvenstvu ločita le dve točki. Manchester City je v prejšnjem krogu izkoristil spodrsljaja Arsenala proti Aston Villi in Liverpoola proti Crystal Palaceu ter se povzpel na vrh, medtem ko so topničarji in Redsi na drugem in tretjem mestu z enakim številom točk, a ima Arsenal boljšo razliko v golih. Vse tri ekipe so se med tednom poslovile od možnosti za evropsko lovoriko. Arsenal je v ligi prvakov izpadel proti Bayernu, sinjemodri so po enajstmetrovkah izpadli proti Real Madridu, Liverpool pa je v ligi Europa po polomiji na prvi tekmi v skupnem seštevku dveh tekem moral priznati premoč Atalanti.

Zaradi nastopa v polfinalu pokala FA bodo tekme 34. kroga kasneje odigrali tudi nogometaši Chelseaja in Manchester Uniteda.

