Legenda Cityja se vrača v premier ligo

Trideseti krog angleške premier lige v soboto ob 13.30 odpirata četrti Manchester United in 16. Everton. Rdeči vragi so klub iz Liverpoola to sezono premagali že dvakrat: s 3:1 v pokalu FA in z 2:1 na oktobrski ligaški tekmi.

Pred zadnjo četrtino prvenstva vodilni Arsenal in drugouvrščeni Manchester City loči osem točk, pri čemer imajo sinjemodri eno odigrano tekmo manj. Oboji so dobili zadnje štiri tekme. V 30. krogu City igra v soboto ob 18.30, in sicer proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu, topničarji pa bodo krog sklenili v nedeljo ob 17.30, ko gostujejo na Anfieldu. Liverpool je samo osmi, s tekmo manj je osvojil kar 29 točk manj.

Burnley se vrača v premier ligo

Vincent Kompany, nekdanji nogometaš Cityja, se je uvrstitve v premier ligo veselil kot mali otrok. Foto: Reuters Medtem ko med angleško elito poteka napet boj za obstanek, so si varovanci Vincenta Kompanyja že sedem tekem pred koncem zagotovili preboj med elito. Burnleyju je to uspelo po gostujoči zmagi proti Middlesbroughu z 2:1. Na lestvici imajo po 39 tekmah 87 točk, tretji Luton pa jih je po 40 dvobojih zbral 68 in ne more več ujeti Kompanyjevih mož. Burnley je neporažen zadnjih 19 tekem, v sezoni pa je izgubil le dvakrat ob 12 neodločenih izidih. Moštvo je bilo pred tem šest sezon del premier lige. Po izpadu so na klop pripeljali Kompanyja. Gre za nekdanjega dolgoletnega kapetana Manchestra Cityja.

Blizu napredovanja je tudi Sheffield United, ki je zbral 76 točk in zaseda drugo mesto. Ekipe od tretjega do šestega mesta se bodo po koncu rednega dela sezone s 46 tekmami nato za zadnje mesto v angleškem prvenstvu borile v play offu.

