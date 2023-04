Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andraž Šporar ni igral od šestega marca, nazadnje je gol za Panathinaikos zabil 18. februarja. Na zelenico se je vrnil v nedeljo, ko so Atenčani odigrali drugo tekmo drugega dela grškega prvenstva. In še drugič so igrali neodločeno 0:0 (po AEK še z Volosom). Slovenski reprezentant je v zaključku tekme, v osmi minuti sodnikovega dodatka, zapravil 11-metrovko.

A se je Ljubljančan odkupil na sredini tekmi, ko je zadel za zmago nad Arisom z 1:0. To je njegov 12. gol za Panathinaikos v tej sezoni (devet v ligi, dva v pokalu in en na evropskih kvalifikacijah). Šporar je tekmo sicer začel na klopi in vstopil v 59. minuti (zadel je deset minut pozneje). Adam Gnezda Čerin je odigral celotno tekmo, Benjamin Verbić je ostal na klopi. Panathinaikos je tako poravnan na vrhu lige: tako kot AEK ima 66 točk, tretji Olympiacos pa tri manj.