Celar bo v Düsseldorfu igral po napotkih novega trenerja #video

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes na Brdu pri Kranju začela priprave na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Med vpoklicanimi tokrat ni napadalca Žana Celarja, bo pa slednji v svojem klubu igral po napotkih novega trenerja. Nemški drugoligaš Fortuna Düssledorf se je namreč odločil za menjavo na trenerskem stolčku.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je klub odpustil Daniela Thiouna, zamenjal pa ga je Markus Anfang. Thioune je klub vodil od februarja 2022 in lani le za malo zgrešil napredovanje v prvo ligo. V tej sezoni pa je Fortuna slabo začela sezono, po tretjem domačem porazu v petek proti Nürnbergu je na 13. mestu lestvice.

DANKE DANNY ❤️🙏



Gemeinsam gefeiert, gemeinsam geweint.

Abstiegskampf, Aufstiegsrennen, Pokal-Halbfinale, Relegations-Drama. DANKE für Deine Leidenschaft, Deine Energie, Dein Herz für Fortuna & die vielen unvergesslichen Momente!

Du bist hier immer willkommen.#f95 | 🔴⚪ pic.twitter.com/nOvGd8INSr — Fortuna Düsseldorf (@f95) October 6, 2025

Nekdanji igralec Fortune Anfang je nazadnje vodil Kaiserslautern, kjer so ga odpustili proti koncu prejšnje sezone. Vodil je med drugimi tudi Köln in Werder Bremen.

Düsseldorf ima po osmih krogih deset točk in za vodilnim Elversbergom zaostaja za devet točk. Po reprezentančnem premoru ga 17. oktobra čaka obračun z Eintrachtom Braunschweigom, ki je 15.

Žan Celar se to sezono še ni vpisal med strelce ali podajalce v drugi nemški ligi, kjer igrata še David Zec za Holstein Kiel in Aljaž Casar za Dynamo Dresden. Zec je doslej dosegel dva zadetka za Kiel, ki je prav tako pri desetih točkah, Casar pa je z Dresdnom na 16. mestu s šestimi točkami.

Preberite še: