Sanjski večer slovenskih Žanov na Otoku

Žan Celar in Žan Vipotnik imata veliko skupnega. Sta slovenska napadalca, ki si nogometni kruh od poletja dalje služita na Otoku. Oba sta letos zaigrala na Euru 2024, v domovini sta nastopala v dresu Maribora, imata istega posrednika, po novem pa dosegata skoraj družno še zadetke. To jima je uspelo v sredo, ko sta zaznamovala 17. krog angleške druge lige. Celar se je razveselil tako želenega prvenca na Otoku in dvoboj je končal kar pri dveh golih, Vipotnik pa se je izkazal z evrogolom. Da je bilo veselje še večje, sta poskrbela rezultata, saj sta slovenska Žana pomagala svojima kluboma do zmag.

Slovenska soimenjaka, Žanov v slovenski članski reprezentanci resnično ne manjka, saj je potrebno pridodati še izjemnega branilca Celja Žana Karničnika, občasno pa se Kekovi četi pridružil tudi Žan Zaletel, sta poskrbela za sanjski slovenski večer na Otoku.

Žan Celar je dočakal tako želen strelski prvenec za londonski klub QPR. Queens Park Rangers v tej sezoni v tekmovanju championship, drugem najbolj kakovostnem klubskem razredu angleškega nogometa, ne blestijo. Skromni rezultati so jih prikovali na dno lestvice, zato so se navijači še kako razveselili sredinega uspeha v Cardiffu.

Tako je Žan Celar atraktivno dosegel svoj prvi zadetek na Otoku:

Celar has scored a goal and it’s actually a lovely strike. pic.twitter.com/VuKpqry8Ah — 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨𝙤𝙣 (@SPG_QPR) November 27, 2024

Žan Celar se je v London preselil poleti, konec novembra pa dočakal strelski prvenec na Otoku. In to kakšen! Foto: Guliverimage Londončani so premagali Cardiff City z 2:0, oba zadetka pa je dosegel slovenski reprezentant. To sta bila njegova prva zadetka, odkar se je poleti iz Švice (Lugano) preselil na Otok. Gorenjec se je tako prvič med strelce vpisal v 17. nastopu.

Najprej je zadel v polno z izjemnim strelom v levi zgornji kot v 40. minuti, nato pa podvojil prednost še v sodnikovem podaljšku. To je bila šele druga zmaga QPR v tej sezoni, ki je s 14 točkami na predzadnjem mestu. Predstavlja konec strelske suše slovenskega napadalca napoved boljših časov za londonski klub, ki ga v soboto čaka novo gostovanje, tokrat pri petouvrščenem Watfordu?

V gosteh se je zmage v sredo razveselil tudi Žan Vipotnik. Nekdanji najboljši nogometaš in strelec 1. SNL se je poleti preselil k Swansea Cityju, pri katerem se je za razliko od soimenjaka Celarja v tej sezoni že nekajkrat vpisal med strelce. V sredo je na gostovanju pri Derby Countyju v 2. minuti poskrbel za najlepšo potezo večera, evrogol, ki je kmalu zaokrožil po spletu prek socialnih omrežij.

Izjemen zadetek Žana Vipotnika v Cardiffu:

Štajercu je prekrasen zadetek uspel na stadionu Pride Park, ki ga odlično poznata nekdanja upa Derbyja Timi Max Elšnik in Sven Šoštarič Karić. Swansea je na koncu zmagal z 2:1, Vipotnik, ki je dosegel tretji zadetek v tej sezoni, je odigral 66 minut, njegovi labodi pa na lestvici z 22 točkami zasedajo 11. mesto z 22 točkami.

Veselje Žana Vipotnika in soigralcev po zadetku na gostovanju pri Derby Countyju. Foto: Guliverimage

V angleški ''drugi ligi'' sicer vodita Leeds United in Sheffield United s 35 točkami.