Nogometaši v angleški premier ligi igrajo tekme tretjega kroga, ki ga bosta v soboto v času kosila odprla Arsenal in Brighton. Branilec naslova Manchester City bo sklenil sobotni spored, veliki angleški derbi med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom pa je na sporedu v nedeljo. Novi trener redsov Arne Slot pravi, da ve, kako pomembna je ta tekma.

Krog bosta odprli ekipi, ki sta blesteli že v pripravljalnem obdobju, obe pa se lahko po dveh srečanjih pohvalita tudi s stoodstotnim izkupičkom v ligi. Enako velja tudi za branilce naslova. Sinjemodri iz Manchestra se bodo odpravili v London, kjer se bodo udarili z West Hamom. Sobotni spored sicer prinaša sedem srečanj.

Preostala tri bodo v nedeljo, začelo pa se bo na St. James Parku v Newcastlu in Stamford Bridgeu v Londonu. Sklepno dejanje kroga bo potekalo v "teatru sanj", kjer bo Liverpool poskušal še bolj zagreniti uvod rdečih vragov v sezono. To bo tudi prvi ligaški veliki angleški derbi za novega stratega Liverpoola Arneja Slota. Moštvi sta se namreč srečali tudi v pripravljalnem obdobju, v začetku avgusta je Liverpool v ZDA slavil s 3:0.

Liverpool je sezono začel z dvema zmagama. Foto: Reuters "Govorijo mi o tej tekmi, a mislim, da ni treba. Če delaš v … Kdor dela v Liverpoolu, kdor pride sem, igralec, trener ve, kako pomembna je tekma proti Unitedu," pred svojim prvim derbijem Liverpool - Manchester United poudarja novi trener redsov Slot. "Podobno kot ko delaš za Feyenoord in veš, kako velika je tekma z Ajaxom. Ni mi torej treba govoriti, kako pomembna je ta tekma, saj že dolgo delam v nogometu in to vem."

Čeprav ima Liverpool novega trenerja, pa vlogo favorita nanj prelaga trener Uniteda Erik ten Hag. Oba sta torej nizozemska nogometna strokovnjaka. "Jasno je, da je Liverpool v drugi fazi razvoja. Imajo dozorelo ekipo, imajo igralce, ki so že dlje skupaj. Dolgo že igrajo skupaj in so zelo izkušeni. Naša ekipa je mešanica in moramo novo ekipo šele zgraditi." United je sicer sezone začel z zmago in porazom, Liverpool pa z dvema zmagama.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september

Lestvica: