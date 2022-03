Liverpool po novi zmagi le še točko za Cityjem

Nogometaši Liverpoola so v zaostali tekmi 27. kroga z 2:0 premagali Arsenal in se vodilnemu Manchester Cityju približali le na točko zaostanka. Manchester United je v soboto na krilih trikratnega strelca Cristiana Ronalda zadal boleč poraz Tottenhamu (3:2), Portugalec je postal svetovni rekorder, saj je v karieri za klub in reprezentanco dosegel že 807 zadetkov.

Vodilni Manchester City je v 29. krogu gostoval pri Crystal Palaceu in igral 0:0. City je prevladoval v posesti žoge in imel tudi precej več strelov. Lepe priložnosti so ob tem zapravili Bernardo Silva, Riyad Mahrez in Aymerick Laporte, dvakrat pa so gostje zadeli tudi okvir vrat prek Joaa Cancela in Kevina de Bruyneja.

Ronaldo je postal svetovni rekorder

Angleški velikan Manchester United je dočakal veliko zmago. Na Old Traffordu je v neposrednem obračunu klubov, ki se želijo prebiti v ligo prvakov, po napetem srečanju s 3:2 ugnal Tottenham. Vse tri zadetke za gostitelje je dosegel Cristiano Ronaldo, ki je s tem poskrbel za daleč najboljšo predstavo, odkar je dopolnil 37 let. Najlepši je bil njegov prvi zadetek, ko je z mojstrskim strelom z razdalje premagal Huga Llorisa. Nato je kapetan Tottenhama in angleške reprezentance Harry Kane z bele točke izenačil na 1:1, a je še pred koncem prvega polčasa po podaji Jadona Sancha v polno zadel Ronaldo.

Foto: Reuters United, ki se bo čez nekaj dni na povratnem dvoboju osmine finala lige prvakov z Oblakovim Atleticom potegoval za vozovnico za četrtfinale, se je znašel v težavah 20 minut pred koncem, ko je kapetan Harry Maguire premagal lastnega vratarja Davida de Geo, a je za novo navdušenje, pravcati delirij na Old Traffordu, znova poskrbel Ronaldo. Po predložku Alexa Tellesa s kota je natančno meril z glavo, ponovno povedel United v vodstvo, nato pa ob stoječih ovacijah zapustil igrišče. Gostitelji so zadržali prednost, s tem pa se tudi vrnili na četrto mesto.

Ronaldo se je v soboto, 13. marca 2022 vpisal v zgodovino, saj je postal najboljši strelec vseh časov. Po podatkih, dostopnih Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), ga ni nogometaša, ki ne bi v svoji karieri dosegel tako veliko zadetkov na uradnih tekmah. Cristiano Ronaldo’s 807 goals breakdown:



• 450 for Real Madrid.

• 136 for Manchester United.

• 115 for Portugal.

• 101 for Juventus.

• 5 for Sporting.



The only player in history to score 100+ for 4 different teams. pic.twitter.com/a759Vcjl6a — TC (@totalcristiano) March 12, 2022 Portugalec je izboljšal rekord Dunajčana Josefa ''Pepija'' Bicana, ki je nastopal med letoma 1931 in 1955, branil barve izbranih vrst Avstrije in Češke, skupno pa dosegel 805 zadetkov.

Rdeči vragi imajo dve točki več od Arsenala, ki pa je odigral kar štiri tekme manj od Uniteda, tako da bi bilo veliko presenečenje, če Londončani ne bi prehiteli Ronalda in druščine. Blizu četrtega mesta, ki vodi v ligo prvakov, ostaja tudi West Ham (-5, a tekma manj od Uniteda) ter sobotni poraženec derbija Tottenham, ki zaostaja pet točk, a je odigral tudi dva dvoboja manj od Rangnickove čete.

Diaz zadel v bolečinah, Salah se je po golu poškodoval

Redsi so se z zmago v Brightonu približali Manchester Cityju na tri točke zaostanka. V polno sta zadela Kolumbijec Luis Diaz - v 19. minuti je bil po podaji Joela Matipa višji od vratarja Roberta Sancheza, ki ga je udaril v prsni koš, tako da je strelec prvega zadetka za rdeče obležal v bolečinah - in najboljši strelec angleškega prvenstva Mohamed Salah, ki se je po golu poškodoval. Trener Liverpoola Jürgen Klopp je po tekmi podal informacijo, da se je Salah poškodoval, na vprašanje, kako resna je poškodba, pa ni znal odgovoriti.

Vratar Brightona Robert Sanchez je poškodoval strelca prvega zadetka za Liverpool Luisa Diaza. Foto: Reuters

Salah in njegov agent zavrnila zadnjo ponudbo kluba

"Nikamor se nam ne mudi," umirja zadevo Klopp. Foto: Guliverimage V taboru Liverpoola zadnje dni odzvanja saga okoli podaljšanja pogodbe enega prvih zvezdnikov kluba Mohameda Salaha, ki ne želi pristati na pogoje kluba.

"Pogovori Liverpoola o pogodbi z Mohamedom Salahom so propadli in napadalec ne bo podpisal novega dogovora, če ne bo klub ponudil izboljšanih pogojev," v zadnjih dneh poročajo angleški mediji.

Kljub temu naj bi si Salah želel ostati na Anfieldu, a sta on in njegov agent Ramy Abbas Issa zavrnila zadnjo ponudbo kluba. Dogajanja se je s komentarjem dotaknil tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp. "Mislim, da si Mo želi, da bi bil ta klub ambiciozen, in mislim, da smo. To je njegova odločitev. Klub je naredil, kar je lahko. Z mojega vidika je vse v redu. Nič se ni zgodilo, ni prišlo do podpisa, niti zavrnitve, moramo le počakati. Nikamor se nam ne mudi," je zadevo želel pomiriti Klopp.

Salah trenutno zasluži okoli 238.975 evrov na teden, z novo pogodbo pa naj bi si Egipčan želel to številko povišati na 300 tisoč evrov tedensko. Največji zaslužkar v angleškem prvenstvu je sicer trenutno Cristiano Ronaldo, ki tedensko v dresu Manchester Uniteda zasluži 609.585 evrov.

29-letni nogometaš Liverpoola je v tej sezoni z 20 zadetki najboljši strelec v premier ligi, ob tem ima še deset asistenc. Odkar se je pridružil Liverpoolu leta 2017, je dosegel 153 golov v 238 nastopih.

Kai Havertz je odločil zmagovalca dvoboja na Stamford Bridgu. Nemec je lani dosegel zmagoviti zadetek tudi v finalu lige prvakov. Foto: Reuters

Evropski prvak Chelsea se zaradi sankcij britanske vlade, naperjenih lastniku modrih Rusu Romanu Abramoviču, v zadnjih dneh pojavlja na naslovnicah tudi zaradi nenogometnih tem. Londončani so v nedeljo stežka ugnali Newcastle in prekinil niz neporaženosti srak, ki je trajal osem tekem. Junak srečanja je postal Nemec Kai Havertz. V polno je zadel v 89. minuti in poskrbel, da Chelsea na lestvici za drugouvrščenim Liverpoolom zaostaja sedem točk.

Angleško prvenstvo, 29. krog: Sobota, 12. marec:

Brighton : Liverpool 0:2 (0:0)

Diaz 19., Salah 61./11-m



Brentford : Burnley 2:0 (0:0)

Toney 85., 90.+4/11-m; R.K.: Collins 90.+2/Burnley



Manchester United : Tottenham 3:2 (2:1)

Ronaldo 12., 38., 81.; Kane 35./11-m, Maguire 72./ag. Nedelja, 13. marec:

Chelsea : Newcastle 1:0 (0:0)

Havertz 89.



Everton : Wolverhampton 0:1 (0:0)

Coady 49.; R.K.: Kenny 78./Everton



Leeds United : Norwich 2:1 (1:0)

Rodrigo 14., Gelhardt 90.+4; McLean 90.+1



Southampton : Watford 1:2 (1:2)

Elyounoussi 45.; Hernandez 14., 34.



West Ham : Aston Villa 2:1 (0:0)

Jarmolenko 70., Fornals 82.; Ramsey 90.



Arsenal : Leicester City 2:0 (1:0)

Partey 11., Lacazette 59./11-m Ponedeljek, 14. marec:

Crystal Palace : Manchester City 0:0 Zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 16. marec:

Brighton : Tottenham 0:2 (0:1)

Romero 37., Kane 57. Zaostala tekma 27. kroga:

Sreda, 16. marec:

Arsenal : Liverpool 0:2 (0:0)

Diogo Jota 55., Firminho 62.