Saj ni res, pa je: navijač se je sredi tekme privezal na vratnico gola #video

Tekma Evertona proti Newcastlu v premier ligi je bila v prvih minutah drugega polčasa prekinjena, razlog pa je bil nadvse bizaren. Eden izmed gledalcev v Liverpoolu se je namreč za vrat privezal na eno izmed vratnic na Goodison Parku. Neznani navijač je pritekel na igrišče in se na hitro z vezico pripel na gol domačih, kjer je bil v vratih Asmir Begović, ki je le nemočno opazoval dogajanje.

Izjemno bizaren incident naj bi se zgodil v znak protesta proti posegom v okolje, saj je navijač nosil oranžno majico z napisoma "Just stop oil" (ustavite nafto) in "nimamo prihodnosti".

Po skoraj sedemminutni prekinitvi in težavah pristojnih so navijača vendarle dobesedno odstranili iz gola, iz igrišča pa so ga pospremili varnostniki in policija. Večina javnosti se zdaj sprašuje, kaj so pristojni počeli v času, ko je gledalec uspel vdreti na igrišče in se še privezati za vratnico. Kmalu zatem, ko so prvega navijača odstranili iz igrišča, pa je na zelenico pritekel še nekdo, a so ga še pravi čas ustavili.

Tekma se je nato vendarle nemoteno nadaljevala, Everton pa je zmagal z 1:0 po zadetku Alexa Iwobija v 99. minuti tekme.

An Everton fan has cable tied his self to the post!



What is going on! 🤯#EVENEW pic.twitter.com/lRXW01Qi3O — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 17, 2022

Look at the effort from the bolt cutter guy😭😭#EVENEW pic.twitter.com/sHUx7Vh52a — Krishna (@lcfckini) March 17, 2022

A fan at Everton putting a cable tie around his throat and post.#EVENEW #PLpic.twitter.com/imWE5AI3IF — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) March 17, 2022