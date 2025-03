City znova razočaral, Haaland nov rekorder. Nottinghamu gre odlično

Derbi 29. kroga angleškega prvenstva v nedeljo igrata londonska tekmeca Arsenal in Chelsea, branilec naslova Manchester City pa je v soboto doživel novo razočaranje. Doma se je z Brightonom razšel brez zmagovalca (2:2). Erling Haaland je znova zadel v polno in s tem postavil nov rekord. Postal je nogometaš, ki je potreboval najmanj tekem za sto neposrednih udeležb pri zadetkih. Za 84 zadetkov in 16 asistenc je potreboval le 94 tekem. Prejšnji rekorder Alan Shearer jih je potreboval okroglih sto. Nogometaši Notthingam Foresta, najprijetnejšega presenečenje angleškega prvenstva, pa ne popuščajo. V gosteh so ugnali Ipswich s 4:2 in se utrdili na tretjem mestu.

Nogometaši Notthingam Foresta, najprijetnejšega presenečenje angleškega prvenstva, pri katerem opravlja Miran Pavlin vlogo tehničnega direktorja, na popuščajo. V 29. krogu so potrdili tretje mesto na lestvici, potem ko so v gosteh s 4:2 premagali Ipswich, za katerega vse bolj kaže, da bo v naslednji sezoni spet igral v drugem kakovostnem razredu angleškega nogometa. Forest, ki za drugouvrščenim Arsenalom s tekmo več zdaj zaostaja le točko, je zmagovalca praktično rešil že v prvem polčasu, dobil ga je s 3:0, dva gola je dosegel Anthony Elanga.

Anthony Elanga je znova blestel v dresu Foresta. Foto: Reuters

Manchester City se je že poslovil od boja za prvaka, zdaj mu je glavni cilj uvrstitev v ligo prvakov, v kateri bodo imeli Angleži najbrž pet predstavnikov (teoretično lahko tudi sedem). A tudi v tem boju ne bodo imeli lahkega dela, kar je potrdil Brighton, njegov neposreden konkurent. Ta je v Manchestru domači ekipi zadal nov udarec, po dveh zaostankih je prišel do točke za izid 2:2.

Za City sta gola dosegla Erling Haaland z enajstmetrovke in Omar Marmuš, za goste je na 1:1 izenačil Pervis Estupinan, Abdukodir Hasanov pa je v 48. minuti z avtogolom postavil končni izid. Norvežan je postal prvi igralec v zgodovini angleške lige, ki je na manj kot 100 tekmah vpisal skupno 100 golov in asistenc (83 golov, 17 asistenc). To mu je uspelo na 94 tekmah.

Jorgen Strand Larsen je dosegel dva zadetka na stadionu St. Mary. Foto: Reuters

Pomembno zmago z 2:1 je proti odpisanemu Southamptonu zabeležil Wolverhampton, ob gola za goste je dosegel Joergen Strand Larsen.

Everton in West Ham, ki sta v spodnji polovici lestvice, a v varnih vodah, sta se na medsebojni tekmi razšla z izidom 1:1, Tomaš Souček je goste v 67. minuti popeljal v vodstvo, v prvi minuti sodnikovega dodatka pa je točko domačim zagotovil Jake O'Brien.

Topničarji izgubili stik z Liverpoolom

Arsenal se bo v nedeljo pomeril s Chelseajem. Foto: Reuters Arsenal je zadnje tri ligaške tekme brez zmage (dva remija in poraz) in je tako izgubil stik z vodilnim Liverpoolom, ki je zmagal zadnje tri tekme. Reds imajo en sam poraz, zabili pa so kar 69 golov. Topničarji v nedeljo popoldne gostijo mestnega tekmeca Chelsea, ki jih je nazadnje na domačem stadionu premagal s kar 5:0. Na prvi tekmi te sezone pa sta londonski ekipi igrali neodločeno 1:1. Modri tega dvoboja niso dobili od avgusta 2021.

Arsenal si je nekaj samozavesti povrnil z napredovanjem v četrtfinale lige prvakov, potem ko je PSV Eindhoven izločil s skupnim izidom 9:0. Toliko težja naloga pa Londončane čaka v aprilskem dvoboju z madridskim Realom.

Liverpool se bo v nedeljo potegoval za lovoriko, saj se bo v finalu ligaškega pokala na Wembleyju pomeril z Newcastlom.

